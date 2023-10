Rumores de romance para Bradley Cooper y Gigi Hadid

La modelo y el actor cenaron juntos en un destacado restaurante en Nueva York y se fueron juntos: ¿son pareja?

Una inesperada pareja llegó al centro de atención en Hollywood cuando la supermodelo Gigi Hadid y el popular actor Bradley Cooper compartieron una cena en el reconocido restaurante italiano de Nueva York, Via Carota, lugar donde recientemente fueron vistas, por ejemplo, celebridades de la talla de Taylor Swift y Sophie Turner. Pero, ¿qué significa la salida de Gigi Hadid y Bradley Cooper?

2023 fue un año movido para el rubro sentimental donde parejas que parecían consolidadas se terminaron rompiendo así como también se conformaron vínculos románticos inesperados. ¿Es este el caso de Gigi Hadid y Bradley Cooper? La supermodelo y el actor de Nace una Estrella no estaban en el radar de la prensa del corazón como una potencial pareja.

¿Una nueva pareja de celebridades?

Lo cierto es que Gigi Hadid y Bradley Cooper compartieron una cena juntos y, seguramente lo más llamativo, es que se retiraron de Via Carota juntos en el mismo automóvil. ¿El destino del vehículo? Aún no lo sabemos de la misma manera en que no está confirmado si esto es un encuentro sin mayores consecuencias o verdaderamente se está formando una nueva pareja en Hollywood.

Bradley Cooper

Tras su ruptura con Zayn Malik, Gigi Hadid tuvo un breve romance con Leonardo DiCaprio, aunque este vínculo se terminó pronto porque ella no estaba dispuesta a “seguir” al icónico actor. También se la relacionó con el productor musical Cole Bennett, pero esto fue algo efímero.

Gigi Hadid

¿Y Bradley Cooper? La vida romántica del actor de Francotirador es un total misterio. En el verano norteamericano se lo vio de vacaciones con su ex pareja Irina Shayk abriendo el juego a las especulaciones de un retorno de la pareja pero la verdad es que entre ellos solamente queda una buena amistad especialmente por el bien de la hija en común que tienen. Entonces queda la pregunta en el aire: ¿Qué son Gigi Hadid y Bradley Cooper?