Sergio Massa responsabilizó a Javier Milei por la corrida del dólar: "Son una manga de irresponsables"

En un día en que el dólar blue se disparó y llegó a los 945 pesos, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa salió a repartir culpas y encontró un rival perfecto para responsabilizar: Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Este lunes, en la presentación de un libro de Daniel Scioli, Massa responsabilizó al libertario por sus dichos sobre el peso, al que por la mañana llamó "excremento" y al sugerir evitar las colocaciones en plazo fijo. Esas basuras no sirven ni para abono”, dijo. La respuesta titular de Economía fue contundente: "Son una manga de irresponsables".

"No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana", arremetió Massa, junto a Scioli.

Y agregó: "Agitar, decirle a la gente 'saquen los depósitos' de manera irresponsable... Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno le hace daño a millones de argentinos".