El mensaje de Gal Gadot tras los ataques terroristas de Hamas a Israel

Hamas atacó Israel y la actriz de Wonder Woman compartió un sentido mensaje en sus redes sociales donde deja ver todo su dolor por estos hechos.

El sábado pasado el grupo islámico Hamas atacó Israel desde Gaza tanto por tierra, cielo como por mar, dejando un saldo de 600 personas muertas. Los misiles disparados por esta agrupación despertaron al pueblo israelí que poco pudo hacer para defenderse de esta agresión que tomó por sorpresa al mundo entero a pesar de que ambas facciones llevan protagonizadas 4 guerras entre sí en los últimos 16 años.

En ese contexto, Gal Gadot, actriz de origen israelí, dejó sus sensaciones a través de la red social Instagram donde compartió diferentes posteos acerca de lo que este ataque representa para ella. “Decenas de mujeres, niños y ancianos fueron retenidos como rehenes en Gaza por Hamas”, comenzó la actriz de Wonder Woman y añadió: “Se dispararon más de tres mil cohetes. Hubo más de 900 heridos y continúan los intensos combates”.

“‘Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños’. Mi corazón me duele. Orando por todos los que sufren”, remarcó la intérprete aludiendo a un mensaje alarmante de una de las tantas víctimas del ataque de Hamas que dejó al pueblo israelí golpeado frente a una situación que de ninguna manera pudieron haber imaginado sus autoridades que se vieron superadas por estas acciones bélicas.

Gal Gadot, una vida en Israel

Gal Gadot nació en la ciudad de Petaj Tikva en 1985. A la edad de 18 la actriz ganó Miss Israel 2004 y, dos años después, fue instructora de combate durante el tiempo obligatorio que los jóvenes de ese país deben llevar adelante en las Fuerzas de Defensa. Siempre fue muy locuaz respecto a su origen y seguramente todo esto que ocurre en Israel la toca muy de cerca.

Gal Gadot

Su publicación en redes continuó: “Yo apoyo a Israel. Tú también deberías hacerlo”, remarcó. “¡El mundo no puede sentarse en la valla cuando estos horribles actos de terror están ocurriendo!”, sostuvo Gal Gadot sobre la reacción que la comunidad internacional debería llevar a cabo a partir del feroz ataque de Hamas que seguramente tendrá una respuesta elocuente de parte de Israel, un país con una fuerza militar importante.

Un ataque imprevisto con consecuencias

Gal Gadot conmovió a sus 109 millones de seguidores en Instagram cuando posteó: “Se me rompe el corazón. Mi país está en guerra. Me preocupa mi familia y mis amigos. Me preocupa mi gente”, una reacción natural frente al horror del ataque que Hamas y la Yihad Islámica Palestina se adjudicaron llegando a revelar que además tienen decenas de oficiales y soldados secuestrados.

El mundo está expectante sobre lo que pueda ocurrir seguido a este tremendo ataque a Israel de parte de Hamas sin embargo Gal Gadot aprovechó para señalar que los líderes deberían encontrar una solución pacífica para tanto conflicto además de que tiene el deseo de alcanzar “días mejores” después de tanto sufrimiento luego de los eventos que ocurrieron el sábado pasado y todavía hoy nos impactan.