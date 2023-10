El dólar libre subió a valores récord y cerró a 1.010 pesos

El dólar “blue” ganó 65 pesos o un 6,9% en el día y la escalada de octubre alcanzó el 26,3%. Al mediodía tocó un máximo de 1.050 pesos.

El dólar blue subió $65 y cerró a $1.010 en el mercado negro de divisas, nuevo máximo nominal histórico. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica cerca del 200%. El tipo de cambio informal comenzó el día con un fuerte salto y pasado el mediodía llegó a venderse a $1.050, aunque luego moderó su escalada. La fuerte suba se dio en medio de una corrida cambiada, que hace subir la cotización $130 en los primeros dos días de la semana. A esto se suman los dichos de Javier Milei, quien calificó a la moneda como "excremento" y de Ramiro Marra, quien recomendó no ahorrar en pesos, expresiones calificadas como "un acto de irresponsabilidad" por fuentes oficiales y que motivaron que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, como un hecho "gravísimo" porque "por un voto más está timbeando el ahorro de la gente". El paralelo acumuló una suba de $80 la semana pasada, y en tan solo la jornada del lunes aumentó casi ese mismo monto. A menos de dos semanas de las elecciones del domingo 22 de octubre, crece la incertidumbre por el resultado y llega la habitual presión sobre el dólar informal en clima preelectoral, sumada a la falta de operaciones en el mercado de bonos en los Estados Unidos a causa de un feriado. Durante el fin de semana no se produjeron hechos que permitan predecir un cambio en la tendencia alcista de la divisa norteamericana, sino que, por el contrario, el panorama se agravó por el ataque terrorista que sufrió Israel. La Comisión Nacional de Valores amplió este viernes el plazo de parking para la compra de dólar CCL y MEP (operaciones de bonos con liquidación en moneda extranjera) con el propósito de descomprimir los mercados alternativos de cambio. Al mismo tiempo, para intentar aumentar la oferta de divisas y que el precio no se vea tan presionado, en las últimas semanas el Gobierno reglamentó que un 25% de las exportaciones del agro (dólar soja) y del sector petrolero (dólar Vaca Muerta) puede liquidarse en esta plaza. Próximamente, se sumaría también el dólar pyme. Además, este martes, en medio de la tensión cambiaria, el Gobierno anunció la unificación de los tipos de cambio alcanzados por el Impuesto País: el dólar Qatar, solidario y tarjeta, tendrán una única cotización. También aumentó las percepciones. La normativa rige para los consumos con tarjetas de crédito, débito y compra en el exterior, a los cuales se le aplicará el 25% sin ningún tope. Hasta el lunes, el dólar solidario regía para quienes gastaban menos de u$s300 por mes y, para quienes excedían esa suma, la cotización cambiaba a dólar Qatar. En lo que va de 2023, el dólar blue lleva un incremento de $654 después de haber cerrado 2022 en $346.