AC/DC lanza su propia botella de whisky

Esta botella de edición limitada es una colaboración con la marca escocesa Ballantine’s.

La bebida y el buen rock and roll siempre fueron de la mano, y si hay un brebaje que se relaciona íntimamente con el género, ese es el whisky. Es por ese motivo que AC/DC acaba de lanzar su propia botella de whisky de edición limitada en colaboración con la marca escocesa Ballantine's, como parte de la colección True Music Icons.

Desde la empresa compartieron el siguiente enunciado (vía NME): "Con el compromiso inquebrantable de AC/DC de mantenerse fieles a sus raíces, que coincide con la filosofía de Ballantine's de celebrar la autoexpresión, fue un cruce natural que el whisky escocés le rinda homenaje a esta icónica banda en su 50º aniversario".

Según se pudo ver en las imágenes compartidas a través de las redes de la marca de whisky, las nuevas botellas en homenaje al grupo australiano llevan el logotipo de la banda en su clásico color rojo y actualmente ya se encuentran disponibles en cantidades limitadas.

En la web de Ballantine's aparece un texto descriptivo que dice lo siguiente: "La serie True Music Icons celebra a músicos que han definido la cultura, y este lanzamiento de 2023 rinde homenaje a la banda de rock australiana AC/DC. En nariz se perciben aromas de brezo, miel y notas de especias de repostería, que dan paso a notas de chocolate con leche, frutas de huerta y malta tostada en el paladar".

AC/DC viene de participar en el reconocido festival de hard rock y heavy metal Power Trip. La banda, encabezada por Brian Johnson y Angus Young, volvió a tocar en vivo después de siete largos años y enloqueció al público con éxitos como "Back in Black", "Shoot to Thrill", "Thunderstruck" y temas de su último álbum publicado en 2020, Power Up.