La Corte Suprema rechazó las recusaciones que realizó Cristina Kirchner contra seis jueces de Comodoro Py

La Corte Suprema rechazó los planteos que había hecho la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de otros ex funcionarios de su gobierno reclamando las recusaciones de distintos jueces de Comodoro Py 2002 que intervinieron en distintos tramos de causas que los tienen imputados, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata de planteos contra los jueces Martín Irurzun, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, todos integrantes de la Cámara Federal; del juez Juan Carlos Gemignani, de la Cámara de Casación; y del fallecido juez Claudio Bonadio, en causas de repercusión como la llamada “ruta del dinero k”, “Memorándum con Irán” o el caso “Cuadernos”.

Si bien los cuestionamientos ya habían sido desestimados en instancias anteriores, las apelaciones llegaron a la máxima instancia que declaró inadmisibles los planteos por distintos motivos. Con esta palabra final, el efecto directo no solo los magistrados no quedan apartados sino que se respalda su intervención en los expedientes. Las resoluciones llevan la firma de los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La primera de las recusaciones que la Corte rechazó fue la que se generó en el expediente conocido mediáticamente como “ruta del dinero K”. Allí la defensa de la expresidenta había planteado la recusación de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes integraban la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Los dos habían votado por hacer lugar el 31 de agosto de 2018, hicieron lugar a un pedido de la Unidad de Información Financiera y dispusieron que se convoque a Fernández de Kirchner a prestar declaración indagatoria.

El juez Bruglia, en tanto, entendió que la queja era improcedente por cuanto no se trataba de una cuestión revisable. Fue precisamente Bruglia quien recibió las recusaciones contra sus colegas y las rechazó. No obstante, Irurzun dejó de intervenir en la causa unos meses después como consecuencia de una decisión de Casación en una causa conexa.

Pero la defensa de Fernández de Kirchner apeló. La la Cámara de Casación las rechazó diciendo que la resolución que decide sobre recusaciones no es susceptible de ser impugnada en esa instancia, pues no se trata de una sentencia definitiva ni equiparable. Y, recurso mediante, hoy los jueces de la Corte también desestimaron el planteo porque no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.