Kennys Palacios dio detalles de la salud de Wanda Nara: “Ella no está preparada para hablar de su tratamiento”

El actual participante del Bailando estuvo de invitado en LAM y contó cómo fue haberse enterado de la enfermedad de su mediática amiga.

En agosto pasado trascendió que Wanda Nara está atravesando por un delicado cuadro de salud y que, en pos de una mejora, inició muy pronto su correspondiente tratamiento. Por estos días, la mediática voló desde Turquía -donde vive junto a su marido Mauro Icardi, futbolista del Galatasaray- hacia la Argentina para atender algunas cuestiones familiares pero también inherentes a su cuadro clínico, del cual hasta el día de hoy se desconocen precisiones.

Así las cosas, este martes su amigo y asistente Kennys Palacios estuvo de invitado en LAM (América) en calidad de participante del Bailando 2023 (América). Pero en un tramo de la entrevista, el conductor Ángel de Brito quiso saber si Wanda “está mejor de salud”. “Sí, está mejor, está tratándose, sigue con su tratamiento. Por ese motivo también vino. Y también para ver a su hijo Valentiro. Mauro la acompaña siempre”, precisó el estilista.

“Los médicos de acá están monitoreando el tratamiento que está haciendo allá en Turquía. Siempre, una vez por semana. Y le está funcionando, por suerte”, agregó Kennys al respeto. “¿Por qué no habla del tema?”, quiso saber el conductor del ciclo de chimentos. “Yo creo que para mí no está preparada y no estuvo preparada. Fue un bombazo porque alguien lo dijo por ella”, respondió haciendo alusión a la difusión de Jorge Lanata acerca del posible cuadro de Wanda.

“Yo estaba ese día en su casa con los nenes y la verdad que el tema fue fuerte... Que el nene mayor venga con el teléfono y nos pregunte: ‘¿Es verdad lo que se está diciendo de mamá?’, la verdad que es fuerte. En ese momento Wanda estaba en el hospital y estábamos nosotros con los chicos. ¿Yo qué le voy a decir? Nada. En su momento le dije que es mentira, que no creas lo que están diciendo, porque la madre es quien tiene que informarle”, reveló Palacios.

“No sabíamos qué decirles a los chicos, nosotros estábamos esperando que vengan Wanda o Mauro, o de última que venga Nora (Colosimo, mamá de Nara) y hable con los nenes. Le corresponde a ellos. Hoy en día en las redes se dice de todo...”, agregó el amigo de la hermana de Zaira Nara.

Por otra parte aseguró que Wanda “está bien” de ánimo. “Al principio fue chocante para todos. Pero Wanda sabe cómo afrontar las cosas”, aseguró. Asimismo, de Brito le preguntó cómo fue que reaccionó Icardi ante la inesperada noticia. “Estuvo fuerte. Él fue el que le tuvo que dar fuerzas para que también ella no caiga. Fue fuerte la noticia para todos. Me acuerdo que ese día estaba por ir a Intrusos y a último momento me bajé. Porque si yo me llegaba a enterar de la noticia ahí, me moría...”, cerró Kennys.

Días atrás y tras confirmar su presencia en Ballando con le stelle, la versión italiana del programa que Marcelo Tinelli hace por la pantalla de América, Wanda contó cómo estaba su salud ante la persistente pregunta de sus millones de seguidores en Instagram. La mediática se tomó una selfie donde se la puede ver con los ojos llorosos mientras le están haciendo una extracción de sangre. Junto con la foto, escribió: “Una enfermedad. El miedo al esperar un resultado”, sostuvo preocupada por la situación.

Además agregó: “Que esté mal alguien que amas. La vida es hermosa pero tiene momentos grises”, sostuvo reflexiva y cerró con entusiasmo: “Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo”, concluyó. Hasta el momento, lo que se sabe públicamente es lo que contó la conductora en diálogo con Telefe Noticias, donde afirmó que estaba atravesando una enfermedad y que iba a realizar un tratamiento con Fundaleu.

“Obviamente me sacudió la noticia, porque en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones. Y, sobre todo, tuve que soportar gente que diga: ‘Lo está publicando ella, lo está diciendo ella...’. La gente que me conoce y la que me conoció ahora estando todas las noches al aire en un programa diario, sabe que nunca jugaría con una cosa así. Si hay algo que soy es buena persona y no jugaría nunca con un tema de salud. Me parece que hay un momento que es el límite y es la salud”, había dicho Nara en la entrevista con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, realizada en agosto pasado.