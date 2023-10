Jey Mammón hizo un inesperado anuncio

El conductor hizo una transmisión en vivo y detalló el show que prepara de cara a esta temporada de verano.

Después de varias semanas de ausencia, Jey Mammón reapareció a través de las redes sociales donde publicó un mensaje enigmático que encendió las alarmas. El conductor y comediante publicó una foto con el mensaje “Enseguida vuelvo”, lo que llevó a especulaciones y debates en línea sobre su futuro profesional. Horas más tarde, hizo un vivo en su red social para explicar el motivo de la foto que había posteado. "Enseguida vuelvo es el título de un espectáculo unipersonal que terminé de armar hace dos días", reveló. "La verdad es que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario", aseguró. "Tengo ganas de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes y lo voy a hacer", sumó Mammón. “Esto me pone muy feliz”, insistió Jey y agregó: “Lo voy a presentar en Buenos Aires, lo que pasa que como el año se está yendo, seguramente sea una fecha, a lo sumo dos. Tenemos la idea de viajar a Montevideo, Uruguay. La idea es ir para allá, antes de fin de año y así llevar este show y contarles también que si existe la posibilidad antes de fin de año, de ir a cualquier otro lugar que se pueda, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sería lo más lindo del mundo”. Tras ello, contó que si no alcanza la fecha límite de diciembre, su gira está planeada para después del verano. “La idea es ir en la temporada a Carlos Paz, un par de días y el resto de la semana, la idea es dar una recorrida por Córdoba”, indicó. Segundos después contó que se le presentaron “algunas” dificultades para llevarlo a cabo, por lo que de dos proyectos, decantó en uno solo. “Cuando vengan, se van a encontrar con algo tan elaborado y tan pensado que, yo estoy muy orgulloso. Se van a reencontrar con personajes, vuelve Estelita. Va a haber un piano, va a haber música y también voy a estar haciendo una historia contando cosas que me pasaron todo este tiempo. Va a ser una buena oportunidad para que nos volvamos a ver”. En tanto, Mammon contó que Gustavo Sofovich será el productor de la obra teatral, quien además le agradeció por insistirle de volver al escenario. “Llegó el momento en donde voy a poder plasmar en un lugar de sanación, como les decía, que es la música, el humor y el teatro. Es un ida y vuelta que nos va a hacer bien a todos”, reflexionó a la vez que sentenció: “Quiero agradecerle a ustedes que mantuvieron en pie. Entonces quiero devolverles de alguna manera este amor que me están manifestando”. Al cierre, Jey Mammon, afirmó que su espectáculo no buscará igualarse y competir con el resto de los que se presenten en la temporada, sino que tiene “otro objetivo”. “Me dijo Moria que deje de llorar, así que, no voy a llorar, porque tiene razón. Es tiempo de reír, de pasarla bien y de disfrutar”, culminó.