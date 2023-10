Coti Romero rompió el silencio: habló de Gastón Edul y de su affaire con un jugador de fútbol

La correntina Coti Romero no se cansa de generar polémica en la pista del Bailando 2023 y esta vez no se calló nada.

Coti Romero ingresó a la pista del Bailando 2023 y Marcelo Tinelli fue directamente al grano y le preguntó: "¿Qué es de la vida de Gastón Edul, que te acordás que te escribió por Instagram, un pibe de pelo cortito?", ante lo que la ex Gran Hermano, contestó: "Viste que la otra vez no pudimos coordinar que venga, bueno no pudimos coordinar todavía".

"¿Fuera de acá no se han visto?", repreguntó el conductor, y ella rápida dijo entre tímidas risas: "No nos vimos ni acá tampoco". Ahí Marcelo, retrucó y le consultó sobre "el jugador de fútbol que te estaba tiroteando", y como Coti se puso medio dubitativa, de inmediato intervino Ángel de Brito diciendo: "Cuando estuvo de angelita tenían dos o tres que le escribían, ¿con cuál se quedó?". Y apuntó contra todos los jugadores de fútbol, ya que dijo que "no les dan los dedos para escribir, a las bailarinas..."

Marcelo le volvió a preguntar a Coti qué jugador le escribió y ella contestó: "No, no voy a quemar porque ya me mandé un moco. No voy a contar más nada".