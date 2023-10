Marcelo Tinelli apuntó contra Wanda Nara en el Bailando 2023

El conductor del certamen se mostró enojado con la mediática empresaria en su programa.

Marcelo Tinelli en la noche de martes apuntó contra Wanda Nara diciendo "me limpió mal, le dije Wan escuchame una cosita ya que estás acá podrías venir una noche a ver a Keny, 'ya me voy me dijo', sin embargo ha tenido tiempo para andar en otro lugares, pero no voy a decir nada, me voy a callar la boca, porque sino cada cosa que digo de alguna de ellas, yo estoy celoso, entonces no digo nada, ya está". En ese momento intervino Zaira Nara y le dijo "te noto ofendido" y ahí apuntó una reflexión el conductor "cada uno sabe el camino que tomar" a lo que la hermana de Wanda le respondió "deberías estar ofendido porque está en el Bailando en Italia" y el conductor contestó "no lo ve nadie". Cuestión que siguió enroscado con Wanda Nara y Marcelo Tinelli reforzó la idea de que la conductora y empresaria elije ir siempre a otros lugares y otros barrios.