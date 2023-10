Cancelan la biopic de Audrey Hepburn con Rooney Mara y dirigida por Luca Guadagnino

El director de Llámame por tu nombre reveló que la película con Rooney Mara en el rol principal ya no está en marcha.

El realizador Luca Guadagnino ganó reconocimiento internacional con el estreno de Llámame por tu nombre (Call me by your name, 2017), una película por la que recibió numerosos premios y nominaciones, abriéndole las puertas para proyectos de lo más variados que fueron desde la remake de Suspiria (2018) a Hasta los huesos (Bones and all, 2022). Sin embargo, uno muy esperado del director podría no ver la luz: la biopic de Audrey Hepburn.

Anunciada por primera vez a inicios de 2022, la película sobre la actriz de la Edad dorada de Hollywood iba a contar con la producción de Apple Studios y con Rooney Mara en el papel principal. Guadagnino retomaría su trabajo detrás de cámaras como director con un libreto a cargo de Michael Mitnick.

La última actualización sobre el proyecto llega a partir de un testimonio del propio cineasta en una sesión de preguntas y respuestas en el BFI London Film Festival. Allí, Luca Guadagnino, reconoció que la biopic de Audrey Hepburn ya no está en marcha. “Por desgracia, ese proyecto no se va a realizar”, declaró. “Es muy triste, porque era un gran guion y, por supuesto, una gran actriz para interpretar a Audrey”. A pesar de la noticia de su cancelación, Guadagnino parece no perder las esperanzas ya que expresó que espera que algún día “suceda”.

Mientras su versión de El señor de las Moscas (The Lord of the flies) todavía se encuentra en instancias de desarrollo, lo próximo en llegar a las salas del realizador es Desafiantes (Challengers) un drama deportivo protagonizado por Zendaya, Mike Faist y Josh O’Connor cuyo estreno está previsto para abril del año próximo.