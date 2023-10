"Ningún ser humano de bien puede concebir lo que está pasando aquí"

El santiagueño Mathias Mondschein que vive en Israel hace una década habló con Radio Panorama y contó cómo se viven estos dramáticos momentos tras los ataques.

“Mientras hablo con ustedes estoy en una plaza, al frente de mi casa, y se escuchan detonaciones de bombas a lo lejos”, contó Mathias Mondschein, santiagueño que reside en Israel desde hace diez años, durante una comuniación telefónica con Radio Panorama.

Mathias vivió en Santiago del Estero hasta el 2003. Luego se mudó a Buenos Aires y en el 2013 emigró hacia Israel. Allí, trabaja como instructor deportivo para niños con discapacidad y desde hace 7 años enseña fútbol a niños con autismo. “Hemos pasado muchas cosas aquí. Lo primero que hicimos fue aprender el idioma y luego establecernos laboralmente, que es lo más difícil, pero no es nada que en un par de meses la gente lopueda lograr”, contó al tiempo que remarcó que es periodista, pero por cuestiones de idioma aún no puede ejercerlo. “Tengo que afianzarme más con el inglés o con el ebreo”, aseguró.

“Yo vivo a 90 kilómetros de la Franja de Gaza y en este momento estoy hablando con ustedes desde una plaza al frente de mi casa y se escuchan bombas a lo lejos”, señaló Mathias durante la comunicación telefónica y agregó que “es una situación muy desesperante. Esto te mueve todo, te desconcierta. Ningún ser humano de bien puede concebir esto que está pasando”.

“El sábado estábamos en cama descansando y de repente sonó la alarma en todo el país. Nos fuimos al refugio, mientras que desde Gaza entraron por muchos lugares”, relató Mathias sobre los tensos momentos que les tocó vivir durante los ataques.

“El terrorismo no busca otra cosa que terminar con la vida del otro y cuando alguien no te considera como persona no se puede hacer otra cosa que defender la vida. Israel debe serguir siendo la luz de las naciones”, reflexionó Mathias.