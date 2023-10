Marvel reconoce su error y tira a la basura "Daredevil: Born Again"

En Marvel son conscientes de que necesitaban cambios para que sus series funcionasen mejor tras decepciones como "Invasión Secreta".

En Marvel son conscientes de que no pasan por su mejor momento y han decidido dar un golpe encima de la mesa para intentar encauzar el rumbo televisivo del MCU. El primer paso ha sido tirar a la basura todo el trabajo precio realizado para 'Daredevil: Born Again' y volver a empezar casi desde cero la esperada serie protagonizada por Charlie Cox.

Según informa The Hollywood Reporter, Marvel despidió a finales de septiembre a Chris Ord y Matt Corman, los guionistas jefe de 'Daredevil: Born Again', y también prescindió de los directores contratados para los episodios todavía pendientes de rodar. El motivo es que Kevin Feige echó un vistazo a lo que ya se había hecho y llegó a la conclusión de que la serie no funcionaba.

Eso supone que en el estudio estén ahora buscando nuevos guionistas y directores para intentar conseguir una visión de 'Daredevil: Born Again' que esté a la altura de las expectativas. Por lo visto, Ord y Corman habían optado por hacer un drama legal con muy poco en común con la aclamada serie de Netflix, y además Cox no se ponía el traje de Daredevil hasta el cuarto episodio.

Daredevil

La idea es mantener algunas escenas y episodios -en un intento claro por reducir pérdidas-, pero está por ver que eso acabe encajando en la nueva visión para la serie. Y ahí entra en escena otro cambio inesperado por parte de Marvel: la compañía planea contratar showrunners para sus series a partir de ahora. ¿El motivo? Hay varios, pro destaca que los ejecutivos quedaron muy satisfechos con la aportación de la guionista Jessica Gao durante el trabajo de postproducción de 'She-Hulk'.

El objetivo es que los showrunners escriban los episodios piloto y se encarguen de hacer las biblias de la serie, dejando así de lado lo de encargar series y comprobar qué funciona y qué no solamente una vez ya estaban rodados los episodios.