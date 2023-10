Defensa y Justicia festejó en los penales y está en las semifinales de la Copa Argentina

Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, el Halcón de Varela se impuso por 7-6 desde los doce pasos para conseguir la clasificación y convertirse en rival de San Lorenzo.

Defensa y Justicia y Chaco For Ever igualaron 1-1 con goles de Gastón Togni y Jonathan Dellarossa y fueron a los penales donde el Halcón derrotó al Albinegro de Resistencia en los cuartos de final de la Copa Argentina 2023. El conjunto dirigido por Julio Vaccari se enfrentará en semifinales a San Lorenzo, que venció por 1-0 a San Martín de San Juan.

Primer tiempo entretenido con varias situaciones de peligro. Al minuto de juego, Gastón Togni probó desde afuera del área y exigió a Luciano Silva que respondió para enviar el balón al córner. Chaco For Ever no tuvo la posesión de la pelota en el partido, pero si las chances más claras. Una pelota larga dejó a Nicolás Silva con mucho espacio y se encaminó al arco de Bologna, remató y arquero del equipo de Vaccari la mandó al tiro de esquina. Ramos Mingo anticipó un córner y lo tuvo de cabeza. Entrando a la media hora de la primera etapa apareció Leandro Allende con un doble remate, aunque Bologna respondió en ambas. Cerca del cierre de primer tiempo, a Nicolás Tripichio le cayó la pelota dentro del área del Albinegro, tras varios rebotes, y con un tiro potente, pero al medio, Silva volvió a salvar el cero en su arco.

En el complemento, los de Florencio Varela salieron con otra predisposición al campo a buscar el triunfo. A los 20 minutos, Gastón Togni recibió dentro del área y con un bombazo no perdonó a Silva y abrió el marcador 1-0 a favor de Defensa. Sin embargo, 2 minutos después llegó la igualdad para el Albinegro de Resistencia. Claudio Villagra ganó la pelota en la banda derecha y envió un centro que encontró a Jonathan Dellarossa en el segundo palo para poner el empate 1-1. La paridad golpeó al equipo de zona Sur y bajó la intensidad de su juego ante un For Ever que seguía en partido. Luego, desde un tiro libre, David Barbona ejecutó de manera extraordinaria una pelota que se colgaba en el ángulo, pero la respuesta de Silva fue muchísimo mejor.

Fue igualdad en uno en el tiempo reglamentario y todo se definió desde los doce pasos. Beto Bologna fue la figura tapando dos panales; primero a Claudio Villagra y después a Gino Barbieri. Antes Silva le había atajado el penal a Ríos. El Halcón de Varela sufrió, pero jugará las semifinales ante el Ciclón de Insúa.