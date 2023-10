Luli Fernández enfrentó las picantes versiones por las que le dijo "no" a Carmen Barbieri

La modelo Luli Fernández aclaró los motivos por los que no estará en el programa de Carmen Barbieri en El Trece que se estrena en unas semanas.

Carmen Barbieri llegará con su Mañanísima a la pantalla del Trece en unas semanas y uno de los nombres que estaba avanzado -en un principio- para integrar su equipo era el de Luli Fernández, quien en marzo había renunciado al ciclo Socios del Espectáculo.

En este contexto, en el portal de Laura Ubfal dieron detalles de las razones por las que sorpresivamente la modelo finalmente estaría fuera del equipo de Carmen.

Según se indicó, Fernández estaba muy entusiasmada con la propuesta de ser reemplazo de Barbieri en la conducción cuando la actriz faltara al aire pero luego desde la producción le habrían indicado que era para ser también panelista, algo que ella no habría aceptado.

Luli Fernandez

Luli Fernández en medio de estos trascendidos aclaró la razón la cual no estará en el ciclo de Carmen Barbieri en El Trece.

"Es todo mentira (lo que se decía de los motivos por los cuales no aceptó el ofrecimiento). Ayer lo aclaré en mis historias. Me propusieron pero no pude aceptar porque tengo laburos ya aceptados", precisó Luli.

Y agregó para despejar cualquier tipo de duda sobre el ofrecimiento que recibió: "Dentro de lo que me propusieron estaba incluido el reemplazo a Carmen en la conducción en sus ausencias, quizá de ahí surgió esa información pero no llegué avanzar por lo que te dije antes".