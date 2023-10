Para Zuleta Puceiro "las elecciones las va a ganar el que menos errores cometa"

Así lo consideró el analista Enrique Zuleta Puceiro, quien esta tarde expondrá en el Fórum en el marco del seminario "Diálogos para la Innovación Social".

En diálogo con Noticiero 7, el profesional dio algunas consideraciones de este evento que analizará las posibilidades de los emprendedores en este nuevo entramado político y económico global.

"Estamos en un contexto que conspira contra actividades como la innovación social. Yo imagino a emprendedores en Israel o el centro de Europa que ven llegar el pasado con la guerra, la destrucción y el dogmatismo. Argentina tiene un gran desafío. Me parece que el país tiene una capacidad fabulosa de innovación y preparación de sus jóvenes, que es notable, y a la vez está ese retorno permanente a la especulación y el cortoplacismo y a este clima de apocalipsis donde se cree que todo va a ir a peor. Hay una tensión creativa donde se fortalece nadando contra la corriente", explicó.

El especialista consideró que actualmente "Argentina no está haciendo nada distinto a lo de otras veces: la especulación financiera supera al capital de riesgo y al capital productivo. Tenemos muchas condiciones en contra pero al mismo tiempo tenemos una sociedad que funciona, porque el sistema político que no cuida, no cura, no protege y no nos permite educar a nuestros hijos, está funcionando. En países como Chile, Colombia, Ecuador o Venezuela, el sistema político está sin soluciones, está paralizado. En Argentina funciona, los gobernadores y los intendentes con éxito y el sistema nacional con más dificultades, pero está funcionando. Me parece que no estamos viviendo algo que no hayamos experimentado antes".

Consultado sobre el convulsionado panorama económico y político que vive el país en la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales y con un escenario que tiene al dólar blue como actor protagónico, Zuleta Puceiro consideró que "la política ha perdido la capacidad para pronosticar el futuro o para prometer un futuro mejor".

"Cuando yo estudiaba, de lo último que se dudaba era de nosotros mismos. Eran épocas siniestras -Los 70- pero nunca dudábamos de que Argentina tenía un destino que era posible. Es importante señalar que hay una utopía argentina, creo que el final del túnel es con luz, en casi todas las provincias las cosas están funcionando", señaló.

Agregó además que "la política nos marca una situación que no es la primera vez que sucede. Va a ganar las elecciones el que menos errores cometa. Cada declaración es un paso adelante y tiene un costo, Milei fideliza al capital financiero que está trabajando especulativamente, y esto lo posiciona como un heraldo de ese sistema. Por otro lado, está el que dice que no pasa nada, y también paga un costo, porque está tocando la lira mientras Roma arde, como Nerón.

"Los políticos corren el riesgo de que cada iniciativa tiene un costo. A veces son dos pasos adelante y tres para atrás. Es un corredor oscuro repleto de cáscaras de bananas", ejemplificó finalmente y señaló que la gente "tiene una exigencia y una irritación e indignación que hace muy difícil que la política haga su juego de prometer".