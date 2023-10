Israel ya advirtió a EEUU y a Egipto que invadirá Gaza

Empieza a crecer la tensión en Cisjordania. Mientras tanto, las fuerzas israelíes bombardean la Franja, donde crece el número de muertos entre los civiles. Cuánto durará el operativo terrestre.

“Tenemos que entrar. No podemos negociar ahora”. La frase fue atribuida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Del otro lado de la línea escuchaba atentamente Joe Biden.

Según el sitio de noticias israelí Axios, el mandatario estadounidense no intentó en ningún momento hacerle cambiar de opinión. Poco después, un importante funcionario israelí le avisó a un colega egipcio de igual rango que la campaña terrestre es un hecho, según fuentes de El Cairo citadas por The Times of Israel. La “ofensiva total” a la Franja de Gaza, por vía terrestre, ya está decidida.

Mientras las bombas caen sin descanso sobre Gaza, donde los muertos civiles crecen día a día, solo falta esperar la fecha de inicio de la invasión.

Gobierno de unidad y operativo limpieza de terroristas

Netanyahu ya dio un primer paso: conformar un gobierno de unidad con la oposición. El acuerdo fue alcanzado este miércoles y avaló la suspensión de las elecciones municipales previstas para el 31 de octubre. Ahora, todo el arco político israelí está encolumnado detrás de un mismo objetivo, más allá de los enormes cuestionamientos internos al premier por el rotundo fracaso de los servicios de inteligencia y de la increíble pasividad militar que siguió a las primeras horas de la brutal ofensiva de Hamas.

Ahora, solo necesita poner algunas cosas en orden. Primero, el ejército israelí necesita “limpiar de terroristas” el sur del país tras la brutal infiltración de Hamas del sábado que dejó más de un millar de muertos, en su mayoría civiles, y 130 secuestrados enviados a Gaza. El trabajo está casi hecho. La ofensiva puede ocurrir, de ahora en más, en cualquier momento.

Los planes israelíes, según las fuentes egipcias citadas por The Times of Israel, prevén una campaña militar terrestre de un mes de duración.

“Estamos avanzando hacia una ofensiva total”, dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en un discurso ante las tropas desplegadas a lo largo de la frontera con Gaza. “Ustedes tendrán la capacidad de cambiar la realidad. Hamas quería un cambio en Gaza. Esto cambiará 180 grados. Lamentarán este momento. Gaza nunca volverá a ser lo que era”, afirmó.

Egipto, cuyo gobierno mantiene cerrado el paso de Rafah en la frontera sur de Gaza, ha intentado estos días mediar sin suerte en el conflicto. Israel quiere asestarle un golpe de gracia a Hamas antes de pensar en un alto el fuego.

Mientras Israel prepara la invasión a Gaza, crece el descontento en Cisjordania

El territorio palestino está hoy dividido en dos. Gaza, al sur de Israel, y Cisjordania, al oeste. No hay conexión terrestre entre ambos enclaves. En la Franja gobierna desde 2006 el movimiento islámico radical Hamas, que la ONU no considera terrorista a pesar de las fuertes presiones de Israel y de Estados Unidos. En el enclave cisjordano, gobierna la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que tiene a su cargo la representación en el exterior y que está bajo el ala del histórico movimiento Al Fatah, un grupo más moderado liderado por el presidente Mahmud Abbas.

Hoy la tensión está creciendo en Cisjordania, un territorio ocupado en vastas áreas por Israel. Este miércoles colonos israelíes mataron a tres palestinos en el pueblo de Qusra, al sur de Nablus. Otros seis resultaron heridos, entre ellos un nene de seis años. Según la agencia de noticias palestina Wafa, los colonos del asentamiento de Esh Kodesh atacaron a balazos a automóviles árabes en una ruta cercana.

En las últimas horas, murieron también tres jóvenes durante protestas en Belén, otros dos en Jenin y seis en Hebrón. Desde el brutal ataque de Hamas del sábado, 27 palestinos murieron en distintos hechos de violencia en Cisjordania. Otros 130 resultaron heridos.

La tensión está en aumento en el área. Una eventual invasión israelí a Gaza podría desatar una oleada de violencia en Cisjordania de consecuencias imprevisibles.

“Los jóvenes palestinos de Cisjordania empiezan a apoyar a Hamas”

La académica británica Marcela Pizarro, actual docente del College Goldsmith de la Universidad de Londres, está familiarizada con el mundo árabe. Vivió varios años en Qatar y conoce bien la crisis en Medio Oriente, en especial el conflicto palestino. En diálogo con TN, dijo: “Hamas es parte de un relato binario. Tradicionalmente, era la fuerza extremista, contrastando con el carácter negociador de la ANP”.

“El tema es que ese relato volcó. La mayoría de los palestinos siente que la Autoridad Nacional Palestina entregó sus banderas a Israel. Es más, en los últimos años ha habido un cambio en la actitud de los jóvenes palestinos en Cisjordania, que empezaron a apoyar públicamente las acciones de Hamas”, indicó.

Para Pizarro, esta situación “refleja lo hartos que están con la ANP, que ha perdido toda credibilidad” entre los jóvenes.

El temor de Israel, ahora, es que la crisis se regionalice. Una cosa es afrontar una campaña terrestre en Gaza y otra muy diferente es involucrarse en un conflicto que abra las puertas a acciones bélicas desde el Líbano, a través de las fuerzas del Hezboláh, tradicional aliado iraní; desde Siria, con las milicias proiraníes asentadas cerca de las Alturas del Golán, y desde Cisjordania, el enclave palestino donde Israel mantiene decenas de asentamientos considerados ilegales por Naciones Unidas. Y todo a la vista del otro gran enemigo israelí en la región que se frota las manos con la nueva crisis: Irán.