Netflix cancela una de sus series más vistas en los últimos años: ¿Cuál y por qué?

Netflix decidió quitar de su catálogo una de las series más vistas de los últimos tiempos. Cuál es la producción que abandonará la plataforma.

Netflix es muy fiel con sus consumidores y sobre todo con las series que tienen mucha difusión. Sin embargo, en esta ocasión, decidió cancelar una de sus series más vistas en los últimos años. La plataforma no dio explicaciones de porque se irá esta serie, pero si, es un hecho de que Vikings: Valhalla llegará hasta su tercera temporada y después de ello, no habrá más capítulos. La serie de Netflix fue una especie de secuela de la popular Vikingos, sin embargo nunca llegó a tener la misma llegada a los espectadores. Igualmente, supo ganarse un lugar y ubicarse entre lo más visto de la plataforma, pero eso no fue suficiente para pasar de la tercera temporada. Si bien aún no hay fecha oficial informada por Netflix, todo indica que la tercera temporada de Vikings: Valhalla tendrá su aparición para mediados de 2024, y en ese momento será cuando se despida dela plataforma de streaming. Cabe destacar que esta serie cuenta la historia de estos tres personajes que vivieron muchos después de Ragnar, quien fue el protagonista principal de su antecesora Vikingos. Tráiler de "Vikings: Valhalla"