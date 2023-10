Se encontró con un tuit de hace algunos años y reveló lo “mal que envejeció”

Una usuaria de Twitter compartió la risa que le dio encontrarse con un descargo que hizo hace bastante tiempo y el por qué de su reacción.

Por medio de X (ex Twitter) se pueden encontrar cada vez más publicaciones sobre las relaciones amorosas de las personas. En unos cuantos casos, el tema central se basa en la infidelidad de uno de los integrantes de la pareja.

Las principales acusaciones pasan por suposiciones de alguno de los dos, o mismo por acciones concretas que fueron registradas por el otro. A pesar de que la causa sea diferente, el desenlace suele ser siempre el mismo: la pareja no termina junta.

Siguiendo esta línea, la usuaria de la famosa red social “M_BreadandWater” compartió una insólita situación que recordó en el momento que se encontró con un tuit de hace cuatro años.

De acuerdo con lo que explicó la autora de la publicación, ella se encontraba tranquilamente navegando por la aplicación cuando decidió buscar la palabra “libro”, esto con el objetivo de encontrar el título de un libro que estaba citando.

Para su sorpresa, lo que le apareció no era nada cercano a lo esperado. “Me encontré con este tuit de hace 5 años y me empecé a reír porque ¡ahora ellos están casados!”, señaló la joven.

Lo curioso es que la pareja de recién casados no es nada más ni nada menos que su ex novio y la una alumna de él, a la que la mujer había “acusado” de querer enamorar al chico cuando estaba en una relación.

“Una alumna de mi novio le manda artículos y le presta libros”, comenzaba el tuit escrito en el 2018. “Mira ‘negry’, el libro ‘cómo conquistar a un adscripto starter pack’ ya lo escribí yo hace muchos años”, destacó la joven.

Claramente, la mujer no se sentía cómoda con la situación de que una alumna de su novio lo estuviese intentando conquistar, y los celos se apoderaron de la situación. Sin embargo, el shock que sintió al recordar esa publicación no se puede comparar.

Aunque no sabemos muy bien las formas, probablemente por la persistencia, la estudiante consiguió su cometido y logró superar la reacción de la ex pareja de su marido. El posteo de la famosa red social consiguió más de 100 mil reproducciones y miles de “Me Gusta” en tan solo un par de días. Los usuarios de la aplicación no defraudaron y dejaron sus opiniones al respecto.

“Se ve que al final leyó tu libro”, “no me esperaba semejante update de esta vieja historia”, “tranqui el plot twist de la historia”, y “ojo de loca no se equivoca”, son algunos ejemplos de las respuestas que destacan.