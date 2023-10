Paula Chaves negó las versiones de ruptura con Pedro Alfonso con una contundente imagen

La modelo se refirió a los rumores que circularon respecto a la relación con el padre de sus hijos-

Durante su visita a un programa de radio, Paula Chaves recordó una crisis en su relación con Pedro Alfonso que causó revuelo. La modelo y el productor se conocieron en la pista de ShowMatch en 2010, se casaron en 2014, fueron padres de Olivia, Baltazar y Filipa, y afrontaron alguna distancia, como en cualquier relación.

Las repercusiones de los dichos de la conductora en el ciclo de Urbana Play, donde contó que estuvieron tres semanas sin hablarse, plantearon un interrogante entre los seguidores de la pareja. “¿Estaban separados?”. Los rumores llamaron la atención, ya que días atrás le había dedicado un mensaje romántico a su marido con motivo de su cumpleaños.

En este panorama, Paula se grabó en modo selfie y subió a sus redes un aviso contundente sobre su estado conyugal: “No estoy separada, fue una nota que di ayer y bueno, se armó un título. Pero no estoy separada, estoy felizmente muy enamorada de mi marido”, aseguró, dando a entender que se había tratado de un malentendido. Y para ratificar sus dichos, subió una foto de Pedro con una de sus mascotas y la leyenda “como los vinos”, en una alusión a que su marido mejora su aspecto físico con los años.

La confusión surgió a partir del relato de Paula sobre la crisis que tuvieron el último verano, mientras compartían la obra Un plan perfecto. “Pasamos tres semanas sin hablarnos, teniendo que darnos un beso en escena. Nosotros somos muy novios siempre, tenemos una muy buena relación, nos reímos. Pero tuvimos un re quilombo este año y nos peleamos”, señaló la conductora.

“Estuvimos separados viviendo juntos. Dormíamos en cuartos separados”, sentenció Paula, y aclaró que sus hijos no se dieron cuenta a pesar de que vivían con ellos. En otra oportunidad, Chaves había contado el origen de la discusión. “Él me dice algo sobre una escena, y me cae bien, pero al ser marido y mujer nos conocemos tanto que es complejo”, admitió sobre la obra en cuestión, de la cual su marido también es productor. Y contó cómo habían hecho para superarlo. “Hablamos mucho, mucho, mucho y el teatro también ayudó. Fue fuerte esta, pero entiendo que son cosas que pasan”, expresó.

Paula y Pedro se conocieron enel programa conducido por Marcelo Tinelli. En ese entonces, la modelo participaba como famosa mientras que él era un productor de Ideas del Sur desconocido para el público. Lo que pareció un juego alentado por el conductor, pronto se convirtió en romance. Sin embargo, en 2011 en el programa La Cocina del Show, Chaves anunció el final del vínculo: “Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter ya no estamos juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”.

Sin embargo, esta pequeña ruptura sirvió para fortalecer aún más su relación. En 2012 se animaron a bailar juntos en el programa de Tinelli y desde entonces se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo. Se casaron por civil en una ceremonia secreta el 8 de septiembre de 2014, en la que los acompañó su hija Olivia. Además, tuvieron su boda religiosa un mes después en la Iglesia San Patricio y realizaron un gran festejo para 250 invitados en el Tigre.