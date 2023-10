La Argentina ya no tiene la inflación venezolana

La campaña se acomodó a la situación: los candidatos sólo hablan del dólar y los precios.

Por Ignacio Miri

Para Clarín

La Argentina ya no tiene niveles de inflación similares a los de Venezuela. Eso no es de ningún modo una buena noticia, porque el aumento de los precios en la Argentina durante septiembre fue de más del doble que el que se registró en la economía que hasta hace muy poco era mirada desde Buenos Aires con sorna y que había aportado a internet centenares de chistes y fotos de gente pagando objetos de uso cotidiano con montañas de billetes. Hoy, el meme es la Argentina.

En Venezuela hubo un 6% de inflación el mes pasado y el Indec informó un 12,7% para ese mismo período. En la city porteña se multiplican los operativos en financieras y bancos como los que hacía la policía chavista cuando perseguía a los venezolanos que querían proteger sus ahorros huyendo desde el Bolívar hacia el dólar. Igual que hacía el chavismo, la AFIP y Economía difunden fotos de ciudadanos detenidos con dólares para asustar a los argentinos que intentan resguardarse de la inflación. Son operativos de prensa simbólicos con alcance muy limitado para una época en que las cuevas florecen en cada barrio al ritmo en que se abrían los parripollos en otras épocas.

La campaña se acomodó a esa situación. Desde hace días los candidatos casi no hablan de otro tema: dólar e inflación.

En las empresas también buscan la manera de adaptarse.

Los bancos, que tienen que destinar varias horas diarias de sus empleados a contar billetes con máquinas, ya detectaron que tienen que dejar de considerar a sus bóvedas como el centro de sus dispositivos de seguridad. Hoy, para que un robo en sus tesoros pueda hacerles un daño considerable, los ladrones tendrían que ser capaces de meter una camioneta dentro de la bóveda blindada: un par de hombres cargando mochilas o bolsos repletos de pesos sólo podrían llevarse unos pocos miles de dólares en ese procedimiento.

Una multinacional del rubro médico, y no es la única, comenzó a analizar esta semana el adelantamiento del aguinaldo o volver a repartir tarjetas precargadas para compras en el supermercado entre sus empleados para darles dinero adicional al que estableció la paritaria.

Esas empresas grandes, que se dan cuenta de que incluso a sus empleados jerárquicos el sueldo les queda corto frente a los aumentos de precios, están entre las menos castigadas por la crisis. Las pymes no pueden pensar siquiera en ocuparse de esas cuestiones.

Es una situación que puede resultar familiar para los argentinos de edad mediana, pero que los jóvenes desconocen. Los menores de 30 años no tienen memoria de un gobierno con resultados peores que este. Conocen inflaciones más altas que la de hoy sólo por el relato de sus padres. No sabían lo que es comprar dólares los primeros días del mes para venderlos a la semana siguiente. Nunca vieron tanta pobreza. Es posible, incluso, que no detecten que esos números de pobreza e indigencia están alterados por la maraña de subsidios que acumuló el Estado en los últimos años. ¿A qué número llegará la pobreza cuando el próximo gobierno tenga que normalizar las tarifas de los servicios públicos y el transporte o unificar el mercado cambiario, por mencionar algunas de las reformas mínimas que tendrá que hacer para salir de las bromas de internet?