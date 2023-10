Andrea Rincón apuntó durísima contra Fátima Florez y la acusó de ridiculizar con sus imitaciones

La modelo habló sobre el trabajo de la humorista a raíz de la queja de Mirtha Legrand y Susana Giménez por cómo las parodia.

Andrea Rincón fue tajante y acusó a Fátima Florez de ridiculizar y hacer bullying con sus imitaciones. La vedette realizó un descargo y aseguró que le molesta que la parodien.

Qué pasó entre Andrea Rincón y Fátima Florez

En LAM (América TV) compartieron lo ocurrido al aire de Quién paga la fiesta (Rock&Pop), donde estaban hablando sobre la queja de Mirtha Legrand y Susana Giménez por la imitación que hace Fátima Florez de ellas, cuando Andrea Rincón sentenció: "Que te imiten con parodia, a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien. A veces roza el bullying".

"Susana siente que la tratan de tarada. Vos te estás riendo a costa del sufrimiento tal vez de otra persona. Para una persona, verse ridiculizada... es bullying", afirmó.

"Cuando alguien se pone tu careta y empieza a imitarte como un pelotudo, te están haciendo bullying. Fátima me ha imitado, sentí que me hizo bullying, no me gusta que me carguen. Agarran las peores cosas, no es lindo. Nos reímos todos menos la persona a la que se imita", cerró filosa.

Cabe mencionar que Andrea Rincón viene de estar en el ojo de la tormenta por el tremendo escándalo que protagonizó con Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe) y el cual saldrá al aire el sábado.