Amber Heard acusó a Jason Momoa de estar borracho en Aquaman 2

Aquaman 2 llega a los cines el mes de diciembre. Lo hace como el último proyecto de la extinta franquicia del Universo Extendido de DC. Pero, además, el drama también estuvo dentro del rodaje. Al parecer, Jason Momoa acudía al set borracho e imitando a Johnny Depp, el exmarido de su compañera Amber Heard, que se encontraba sumida en pleno proceso judicial contra él.

Aquaman 2 no está viviendo su mejor momento y es que parece encontrarse con el tsunami más devastador que Arthur Curry podría provocar. Justo el mismo día en que Warner Bros. lanzó el tráiler de Aquaman y el reino perdido, empezaron a circular en Reddit una serie de documentos que están suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para el estudio que está a cargo del DCEU. Estos documentos parecen tener las notas de la terapeuta de Amber Heard, la Dra. Dawn Hughes, que se utilizaron durante el juicio mediático entre Johnny Depp y Amber Heard que dio la vuelta al mundo.

Las acusaciones incluyen a Jason Momoa y también al director de Aquaman, James Wan

Las confusas notas describían un escenario hostil durante el rodaje de Aquaman donde Jason Momoa, supuestamente bajo los efectos del alcohol, se vistió como si fuese Johnny Depp y presionó para que expulsaran a Amber Heard del papel como Mera. Un representante de Jason Momoa se negó a hacer cualquier tipo de comentario, pero un portavoz de DC rechazó la acusación por parte de Amber Heard: "Jason Momoa se comportó de manera profesional en todo momento durante el rodaje de Aquaman y el reino perdido. Jason trabaja duro, le gusta tomar una cerveza de vez en cuando como a todos, pero nunca apareció ebrio en el set".

Jason Momoa no ha sido el único afectado por esto. Al director de Aquaman, James Wan, también le ha salpicado notoriamente este suceso. Amber Heard decía que no contó con el apoyo de James Wan en ningún momento, discriminada como una paria que no se relacionaba prácticamente con nadie. Teniendo presente este escenario, algunas fuentes sugieren que tanto el estudio como James Wan decidieron despedir a la actriz de la secuela debido a "su falta de química" con Jason Momoa. Al final, Warner Bros. nunca llevó a buen puerto el despido ya que Elon Musk movió cartas en el asunto para que Amber Heard continuara en la secuela de Aquaman.

Amber Heard en el papel de Mera.

Al menos dos escenas de Amber Heard fueron eliminadas del corte final de Aquaman 2, una secuencia de acción en la que Mera lucha contra Black Manta y una escena de amor junto a Jason Momoa, según personas cercanas a la producción. Aquaman es una de las pocas películas potables que podemos encontrar en el DCEU. Ver estas declaraciones por parte de quienes forman parte del proyecto solo hacen hundir a una película que ni siquiera ha llegado a los cines todavía.

Aquaman y el reino perdido se estrenará el 20 de diciembre de 2023.