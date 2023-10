Vecinos de Beltrán viven un calvario por el salvajismo de una patota: "La policía les tiene miedo"

Atacan y destrozan viviendas del barrio Virgen del Valle valiéndose de armas de fuego. Los vecinos señalaron que se trata de jóvenes con serios problemas de adicciones y que la policía no toma cartas en el asunto por temor a la represalias.

Vecinos del barrio Virgen del Valle de la ciudad de Beltrán viven un verdadero calvario por el accionar impune de un grupo de jóvenes con problemas de adicciones que ingresan en sus viviendas, provocan destrozos y atacan a los vecinos cada vez con más frecuencia y mayor violencia.

"No les importa nada. No perdonan a chicos, jóvenes, mujeres ni viejos. Hace dos años a un chico lo han dejado tirado como un perro, muy herido", relató una de las víctimas quien aseguró que "no es la primera vez que me atacan en mi casa. Entraron y rompieron todo".

Los vecinos explicaron que algunos de los revoltosos estuvieron detenidos durante 15 días pero luego recuperaron la libertad y volvieron a las andanzas. "Hay mucho consumo de alcohol y drogas", dijeron, y aseguraron que "la policía les tiene miedo. Les piden que se calmen y se van".

Los vecinos piden soluciones a esta problemática antes que pase a mayores y se cobre la vida de alguna persona ya que además, explicaron que son personas que andan armadas y que en uno de los últimos disturbios se escucharon numerosos disparos.