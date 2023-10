Fuerte denuncia de un participante contra Got Talent Argentina

Todo se dio cuando una joven decidió compartir un video en las redes sociales en el que contó que si bien pasó la primera ronda, nunca la llamaron del programa para volver a participar.

Fue entonces que se mostró bastante angustiada, Esperanza relató: "Estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo. Me dijeron que quedé afuera de la competencia. Por qué me pasan… no lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad”.

"Estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones y esto me tira para atrás. A mí no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco. Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible", expresó.