Manuel Turizo se retiró del escenario enojado en pleno show: los motivos

El cantante colombiano abandonó una presentación porque sus fanáticos no guardaron sus teléfonos celulares cuando él lo pidió.

Manuel Turizo estuvo en boca de todos luego de amenazar a su público con abandonar el escenario. El artista manifestó su enojo al ver que sus fans estaban más atentos a grabar el espectáculo con sus celulares en vez de disfrutarlo. “Esta canción (…) ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular, rumbéatelo. Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda”, pidió Manuel Turizo a su público. “Guarda, si no no cantamos un carajo y me voy de aquí”, explotó contra los fans. Como tampoco obtuvo respuesta con la amenaza, al grito de “nos vamos ya mismo”, el cantante colombiano apoyó el micrófono en el piso y abandonó el escenario. Por esta razón, el llamativo momento se volvió viral y generó opiniones divididas en las redes sociales entre quienes apoyan al cantante y los que no: “Cada quien paga y hace lo que quiere”, “Se le subieron los humitos”, “Qué cante y listo, para eso le pagan, cada uno que haga con su celular lo que quiera”; “Ni Maluma se atrevió a tanto”, fueron algunos de los más destacados comentarios.