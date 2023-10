Axel Kicillof criticó duramente a Javier Milei: "No dejó sector sin ofender"

El candidato a la reelección por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, apuntó contra el candidato presidencial de la Libertad Avanza, el FMI y Juntos por el Cambio.

El candidato a la reelección por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló esta mañana, durante casi una hora, en Crónica Anunciada, por radio Futuröck, en donde apuntó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, el Fondo Monetario Internacional y también a Juntos por el Cambio.

“Veo un intento fuerte de la derecha para que no gane Unión por la Patria, se necesitó la intervención de Sergio (Massa) quien marcó el carácter de esta última etapa”, sostuvo sobre el actual ministro de Economía y candidato a llegar a la Casa Rosada por el oficialismo.

En el plano económico, Kicillof sostuvo que “en este caso se repitió lo del 2001 que poco antes de las elecciones primarias el Fondo no hizo el desembolso” y, que en caso de realizarlo, era con condiciones “imposible de cumplir, previo a un vencimiento”. Y defendió a Massa: “La novedad es que en vez de devaluar fue a buscar la plata a China, a Qatar y al Banco de Desarrollo de América Latina y así evitar que termine en un impago”.

Con respecto a las recientes declaraciones de Milei, acerca de que una alta dolarización le convenía para su plan económico, como así también incentivar a que la gente retire sus plazos fijos en pesos y se dolarice -alegando que la moneda nacional “es un excremento”- sostuvo que le parecieron “inéditas, intrépidas e irresponsables“, por la incertidumbre que generó en el mercado cambiario.

“Lo inédito es que él sacó 29 puntos, ganó las PASO y declarar que retiren los depósitos en pesos nunca lo vi en mi vida, con un enorme grado de irresponsabilidad, no sé si alguna vez alguien dijo algo así”, hizo memoria el candidato de UxP.

“Milei no dejó sector sin ofender”, resumió el gobernador bonaerense y recordó las propuestas del candidato libertario. “Desde la venta de órganos, la contaminación de los ríos, que el Papa es enviado del Maligno, que la educación se va a arancelar por el tema de los vouchers, que no hay 30 mil desaparecidos, no sé si busca llamar la atención o si es su modus operandi“, razonó Kicillof.

Según el mandatario provincial “Milei y Bullrich se aúnan, la derecha tiene dos candidatos pero un solo proyecto económico”. Y comparó a (Carlos) Melconian con Cavallo: “Melconian es lo mismo que era (Domingo) Cavallo cuando entró al gobierno de Menem con quita de derechos, privatizaciones y ajuste. Y recordó que “el voucher de Milei se aplicó en el Chile de Pinochet y fue un desastre, terminó siendo algo elitista y discriminador”.

Por último apuntó al ex presidente Mauricio Macri, quien “una vez que decidió declinar su candidatura, se dedicó a impedir que a Juntos por el Cambio le vaya bien, lo hizo primero con Larreta, le hizo la vida imposible y su propósito era que ganara Bullrich, para que no haya unidad”, reflexionó Kicillof.

“Y luego empezó a accionar contra Bullrich, le retaceó el apoyo que ella pedía, le compitió por liderar el espacio, no sé qué quiere, no ayudó a sus candidatos: tal vez pensaba que disputaban por su liderazgo, que lo querían jubilar”, concluyó.