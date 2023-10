Mauricio Macri se sumó a las recorridas de campaña de Patricia Bullrich con un fuerte mensaje de apoyo

La candidata de Juntos por el Cambio y el expresidente se mostraron juntos en Junín; “El cambio que todos soñamos, solamente lo puede liderar Patricia”, remarcó.

En el último tramo camino a los comicios del 22, y luego de algunos chisporroteos, el expresidente Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña de la candidata Patricia Bullrich. Se mostró con ella esta tarde en Junín y dejó un fuerte mensaje de apoyo para la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), que estuvo acompañada de su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti. La hoja de ruta continuará en Pergamino, en un movimiento que busca apuntalar a la exministra y dar por terminado el revuelo que generaron declaraciones ambiguas del expresidente que se interpretaron como señales a Javier Milei.

El expresidente respaldó a la candidata de Juntos, dejó un mensaje para Milei con una alusión indirecta a su propia gestión y puso a JxC en el ballottage. “Ayer estaba en Misiones, acompañando a nuestros candidatos ahí, llevándoles esta convicción de que el cambio que todos soñamos solamente lo puede liderar Patricia con un volumen político atrás que no tuvimos en 2015″, señaló Macri en declaraciones para canal 26 y subrayó: “No se puede hacer un cambio solo, el cambio requiere de una experiencia, de un liderazgo como el que tiene Patria”. Luego, se trasladó a un ballottage: “En la segunda vuelta queremos dar el debate acerca del cambio que quiere la Argentina. Lo daremos seguramente con Milei”.

Por su parte, Bullrich buscó poner en valor la últimas victorias de Juntos por el Cambio y mostrar músculo político. “El cambio profundo que nosotros queremos hacer, no se sostiene solo”, enfatizó Bullrich. “Estamos listos para hacer ese cambio. Nosotros tenemos la fuerza política que que ha logrado que le cambio tenga hoy más gobernadores que el continuismo [por Unión por la Patria] en 40 años de democracia. Tenemos 10 gobernadores, 500 intendentes, mayorías en el congreso”, desarrolló.

Los recibió Pablo Alexis Petrecca, intendente de JxC y los acompañó también Diego Santilli, expostulante de Horacio Rodriguez Larreta para la gobernación de la provincia, que hace algunas semanas se unió a la campaña de Patricia. Luego, la comitiva seguirá viaje hacia Pergamino, donde encabezarán un acto en Parque Belgrano y donde contarán con la presencia del también intendente de JxC, Javier Martínez.

Macri aseguró estar “muy contento” con el rol de Patricia en el debate del pasado domingo. “Ella planteó nuestros valores, nuestras ideas y la autoridad que hace falta en la Argentina. Hay algo que ella dice que a mí me encanta y es que los argentinos tenemos todo y no tenemos nada”, sostuvo, apegándose a uno de los slogans de la postulante de JxC.

“Pienso que vamos a ganar las elecciones, pero en caso de que no sea así, espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso para que Argentina pueda salir de este complicado sistema en el que estamos como una trampa durante tantas décadas”, había dicho Macri en su charla en Estados Unidos.

Los contactos esporádicos y la buena sintonía que siempre afirmaron tener el expresidente y el candidato de La Libertad Avanza, alimentaron las versiones de cierto acercamiento entre ambos, causando algunos chisporroteos en las filas de JxC. Cerca del expresidente negaron todo tipo de acercamiento con Milei, pero las declaraciones cayeron mal en el entorno de Bullrich.

La candidata de JxC, en declaraciones radiales, no ocultó su malestar: “Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria”, afirmó.

En los últimos días, el expresidente intensificó las señales de apoyo. Luego de un período sin respaldos contundentes para con quien fuera su elegida en la interna del espacio, Macri se mostró más activo en el último tramo de campaña. No solo salió públicamente a respaldarla sino que abandono las frases ambiguas sobre Milei.

La foto de Macri con Bullrich en la previa del debate del domingo pasado fue la primera señal de una seguidilla de acompañamientos. Durante la semana, el expresidente caminó San Isidro y Vicente López junto con los candidatos del espacio por esos suelos y repartió boletas de Bullrich, para partir luego hacia Posadas, provincia de Misiones, con previo paso por Santa Fe.