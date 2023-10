Amor de madre: la inspiradora historia de Mirta, la Mujer que alimenta a más de 150 niños

Una mujer santiagueña cuya generosidad y dedicación han transformado la vida de más de 150 niños en la ciudad.

Hace más de 20 años, en el barrio 8 de Abril, en Santiago del Estero, Mirta Santillán inició una misión solidaria que cambiaría la vida de muchos. "Era una mujer que vivía de mi trabajo, era vendedora ambulante y trabajaba en casa de familia. Pero un día, me pidieron una mesa para vender cosas y así comenzó todo", recuerda Mirta, quien con humildad y empatía se involucró en ayudar a los niños y mujeres necesitados de su comunidad.

El comedor Niñito Jesús: Un Refugio en Tiempos Difíciles

El comedor infantil que Mirta inició lleva el nombre de "Niñito Jesús", una referencia a la unión de Jesús y los niños. Mirta explica: "Era Jesús y los niños. Una mamá que se había unido a nosotros sugirió el nombre, y así quedó". Desde el año 2000, en plena crisis económica, Mirta y su comedor han sido un faro de esperanza para los niños de su comunidad.

Persistencia en Tiempos Difíciles

A pesar de las dificultades económicas y la creciente necesidad en su comunidad, Mirta ha perseverado. "Pensaba que las cosas mejorarían, que los niños podrían comer en sus casas, pero cada vez es peor. Ahora, todo está caro y escaso", lamenta Mirta. A pesar de estos desafíos, ella continúa alimentando a cerca de 150 niños diariamente, brindándoles no solo comida, sino también amor y apoyo.

El Legado de Mirta: Más Allá de la Alimentación

Cuando se le pregunta sobre su motivación, Mirta sonríe con humildad. "Salgo y algunos de los niños que ayudé ahora tienen sus propias familias. Ellos no me olvidan. Eso me llena de emoción", comparte. Su mensaje para otras madres es claro: "La lucha no es fácil, pero si se proponen algo, sigan adelante. Solo pido salud y fuerza para que esto siga prosperando".

En este Día de la Madre, honramos a Mirta Santillán y a todas las mujeres valientes que, como ella, dedican sus vidas a hacer del mundo un lugar mejor.