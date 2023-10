"¿Cómo podés confiarle un hijo a alguien así?": el duro relato de una madre destruida por el crimen de su hijo

Joaquín Sperani fue brutalmente asesinado por su mejor amigo de 13 años. A tres meses de un crimen que conmocionó al país, su mamá reveló la escalofriante charla que tuvo con la directora de la escuela a la que asistía su hijo.

Los tres meses de lucha de Mariela Flores y Martín Sperani tuvieron consecuencias. El Ministerio de Educación de Córdoba apartó de sus funciones a la directora y al vicedirector de la escuela Ipem 278 “Malvinas Argentinas” de Laboulaye, donde Joaquín pasó sus últimos minutos de vida antes de ser asesinado de un golpe en la cabeza en una casa abandonada ubicada a la vuelta de la institución.

Desde la cartera provincial aseguraron que la decisión fue tomada para “profundizar la investigación administrativa” y para “garantizar el clima institucional”. A la vez, designaron a un director interino que está a cargo de la escuela por el momento y adelantaron que no se tomarán medidas contra otras docentes.

Mariela Flores, la mamá del adolescente asesinado Joaquín Sperani, de 14 años, celebró la decisión tomada por el ministerio de Educación y reveló una serie de episodios que vivió con los directivos una vez que se conoció el crimen de su hijo.

“Alejandra Giménez (directora) en el velorio de mi hijo me negaba que él sufría bullying. Decía que eran dos amigos y que en la escuela no había pasado nada. Es una negadora. ¿Cómo podés confiarle un hijo a alguien así? Yo lo mandé a la escuela, no lo mandé a una fiesta de descontrol”, relató Mariela.

La madre de la víctima contó que mantuvo una discusión con el vicedirector de la escuela a raíz de un acta sobre el bullying que recibía Joaquín. “Decía que a mi hijo lo molestaban, le sacaban las hojas, le robaban y le escondían los útiles. Él dejó de usar pantalón chupín porque los compañeros lo molestaban. Era un hostigamiento de todos los días”, describió.

Según contó Flores, la autoridad que firmó esa acta fue el vicedirector. Pese a ello, y con el adolescente ya fallecido, él lo negó. “Me lo negó delante del ministerio y de mi abogado, después de sepultar a Joaquín. Yo tenía miedo de que hagan desaparecer todas las actas”.