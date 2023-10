Los Pumas le dieron vuelta un partidazo a Gales y se metieron en las semifinales del Mundial

La Selección Argentina de rugby se impuso por 29-17 sobre los británicos y están entre los mejores cuatro equipos de la Copa del Mundo.

Los Pumas, la Selección Argentina, en una de las actuaciones más dramáticas de su historia, consiguieron su clasificación a las semifinales del Mundial de rugby por tercera vez en la historia, tras vencer a Gales por 29-17 en un partido de cuartos de final disputado en el Stade de Marsella.

El equipo dirigido por Michael Cheika revirtió un marcador desfavorable hasta el minuto 57 con dos tries de los ingresados Joel Sclavi y Nicolás Sánchez en el tramo final del juego, ambos convertidos por Emiliano Boffelli.

El propio Sánchez, máximo anotador histórico de Los Pumas en la Copa del Mundo, decoró el heroico triunfo con un último penal ante el delirio de los miles de argentinos que asistieron al tradicional Velodrome marsellés.

Gales se fue en ventaja al descanso (10-6) y también lo estuvo al promediar la parte final gracias al aporte de su apertura Dan Biggar, autor de un try, dos penales y una conversión, y de Tomas Williams, responsable del otro try de su equipo.

Argentina se mantuvo en partido con cuatro penales de Boffelli, entre el final de la primera parte y el inicio de la segunda, lo que abrió paso a los mejores momentos del equipo en el partido.

Los Pumas volverán a jugar el viernes a las 16:00 en el Stade de France, en Saint-Denis (en el suburbio norte de París), donde esta tarde, en el mismo horario, quedará definido su rival cuando se enfrenten el local Francia y los All Blacks de Nueva Zelanda.

Argentina buscarán el pase al último partido de la competencia por primera vez, luego de perder las semifinales en las ediciones 2007 (tercero) y 2015 (cuarto).

Síntesis

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Ingresaron, PT: 27m. Matías Moroni por Chocobares. ST: 15m. Matías Alemanno por Lavanini, Rodrigo Bruni por Isa, Francisco Gómez Kodela por Bello y Lautaro Bazán Vélez por Cubelli; 26m. Agustín Creevy por Montoya y Joel Sclavi por Gallo y 30m. Nicolás Sánchez por Santiago Carreras.

Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North y Louis Rees-Zammit; Liam Williams, Entrenador: Warren Gatland.

Ingresaron, PT: 41m. Dewi Lake por Elias (G). ST: 10m. Tomos Williams por Davies; 15m. Corey Domachowski por Thomas y Christ Tshiunza por Reffell; 20m. Liam Williams por Dyer; 25m. Sam Costelow por Tompkins; 26m. Dafydd Jenkins por Beard y Dillon Lewis por Francis y 30m. Nick Tompkins por Biggar.

Tantos en el primer tiempo: 14m. try y conversión de Biggar (G); 21m. penal para Biggar (G); 39m. penal de Boffelli (A) y 45m. penal de Boffelli (A).

Tantos en el segundo tiempo: 4m. penal por Boffelli (A); 8m. penal de Boffelli (A); 17m. try de Williams, convertido por Biggar (G); 28m. try de Sclavi, convertido por Boffelli (A); 37m. try de Nicolás Sánchez, convertido por Boffelli (A) y 41m. penal de Sánchez (A).

Incidencia en el primer tiempo: 16m. el árbitro Peyper se retiró lesionado y fue sustituido por el inglés Karl Dickson.

Resultado parcial: Argentina 6-10.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Cancha: Stade Velodrome, de Marsella.