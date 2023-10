Fuga de “Chocolate” Rigau: Sergio Berni defendió a la Bonaerense y tiró contra los jueces

Berni negó que el puntero del PJ tenga protección de las fuerzas que comanda. Culpó a la Justicia por la fuga de Rigau: “La locura es que lo hayan dejado libre”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, desestimó que la Policía Bonaerense haya avisado a Julio “Chocolate” Rigau de que lo iban a detener y responsabilizó a la Justicia por la fuga del puntero del PJ.

“Una boludez sin pies ni cabeza. Son los que entienden muy poco o nada y siempre inventan fantasmas”, le dijo Berni a Clarín cuando le consultaron si la Bonaerense podría estar protegiendo al puntero que cayó infraganti, vaciando tarjetas de débito de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense.

“Dejate de joder. No me hagas reír las (...), si ustedes y otros dos grandes medios hace dos días que vienen avisando que hay un pedido de captura. Y hace un mes que se viene hablando sólo de Chocolate y el escándalo de Insaurralde. ¿Vos te pensás que ese pibe puede ser tan boludo? O se entrega por las suyas o se va a la mierda. No va a estar esperando que nadie le avise”, contestó el funcionario.

Te recomendamos: Ordenaron la captura de Chocolate Rigau: la Policía lo fue a detener a su casa y no lo encontró

Y culpó a la Justicia por la fuga de Rigau: “La locura es que lo hayan dejado libre. Yo a ese tipo de jueces los sufro todos los días. Cuando le encontramos falopa en el auto a una persona con toda la pinta de narco, hay jueces que nos reprenden a nosotros por violar su intimidad. Este es el disparate en el que vivimos”.

“A mí no me llamó la fiscal para ir a detenerlo. Directamente se comunicó con la comisaría. Qué sé yo. Si me hubiese preguntado, hasta le habría aconsejado hacer el allanamiento con la Policía Federal”, sostuvo.

Este jueves, la Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que había anulado la investigación sobre el caso de “Chocolate” Rigau, por lo que la Fiscalía quedó habilitada para avanzar en las medidas de prueba ya solicitadas, como acceder a su teléfono celular y volver a detenerlo.

Te recomendamos: Causa “Chocolate”: casación revocó el fallo que dictó la anulación y se reabre la investigación

En el marco de la investigación Rigau ya había sido detenido, pero luego la Cámara dijo que todo lo actuado era nulo y recuperó la libertad. La Casación, posteriormente, revocó el fallo de la Cámara, por lo cual la orden de detención recobró validez y hay que efectivizarla de nuevo.

“Nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo”, detallaron desde la cartera de Seguridad provincial.

En tanto, la fiscal Bettina Lackideberá establecer una nueva fecha para concretar la demorada apertura del celular Samsung modelo SM-G532M gris de “Chocolate” Rigau, una de las principales medidas de prueba que impulsó.

Te recomendamos: La Justicia reabrió la investigación por el caso “Chocolate” y ordenó peritar el teléfono del puntero del PJ

La fiscal busca averiguar cómo se movieron los fondos millonarios en efectivo que pasaron por Rigau y determinar posibles complicidades de las autoridades, ya sean de un espacio político o administrativas de la Cámara de Diputados de la provincia.

También determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.