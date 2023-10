Marixa Balli apuntó contra Migue Granados: "Desagradable"

La panelista de LAM reveló por qué no se lleva bien con el conductor de Soñé que Volaba y sorprendió a todos.

Este viernes, Marixa Balli soprendió a todos en LAM al contar que no le cae bien Migue Granados por una situación que se vivió unos años atrás y reveló los detalles. Mientras hablaban de las notas que rechazó el conductor de Soñé que Volaba, Marixa contó que el humorista no le parecía una buena persona por haberse burlado de ella y tratarla de "mufa" años atrás. Este dato nadie lo tenía, por lo que Ángel de Brito le pidió más detalles. "Él habló muy mal de mí. De mí habló pestes con el tema de Carmen Barbieri", comenzó diciendo la panelista. "¿En dónde?", preguntó el conductor del programa. "En la radio, streaming, no se que mier... hace", contestó Balli. Luego, agregó: "No me cae para nada simpático porque no habla bien como hombre. En ese momento igual dije: 'quién es este tipo'. Muy desagradable". Minutos después, Ángel reveló cuál fue la frase que dijo Migue para enfurecer a Marixa Balli. "En las redes me lo están contando mis seguidores. Cuando juegan al básquet y tira otro al aro, dice 'Marixa Balli' para mufarlo", contó De Brito.