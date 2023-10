El papá de Jesica Cirio contó el sacrificio que hace para llegar a fin de mes

Horacio aclaró que no recibe ninguna ayuda de su hija, que está siendo investigada por enriquecimiento ilícito.

Horacio Cirio está lejos de tener una fortuna similar a la de su hija. Sin embargo, se esmera día a día para salir adelante y llevar un plato de comida a su casa para su esposa e hijo. Así lo contó al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine), donde conmovió a los televidentes con sus palabras. “Hago feria americana”, expuso acerca de cómo se la rebusca para llegar a fin de mes.

“Además tengo una jubilación. Me jubilé por la caja de policía bonaerense. Tratamos de tener una vida normal, que a mi hijo no le falte nada”, agregó el hombre, que hasta vendió figuritas del Mundial entre noviembre y diciembre del año pasado.

En las redes, varios usuarios lamentaron que Jesica Cirio no lo ayude económicamente ni tenga interés en conocer a su hermanito. Pese a eso, él no le guarda ningún resentimiento, y solo quiere que el mal momento que atraviesa por su separación de Martín Insaurralde pase lo más rápido posible. “Hace 12 años no hablo con ella. No la ve mucho en la TV porque me hace mal. La extraño mucho. Hay cosas que no las entiendo. Tampoco la quiero presionar”, cerró con la ilusión de reencontrarse con ella en un futuro cercano.