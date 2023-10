Un increíble eclipse solar anular transitó por toda América

La Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, lo que provocó un eclipse anular que cruzó todo en continente en su totalidad. Millones de personas pudieron observarlo en forma parcial también. Infobae habló con un experto de la NASA sobre este fenómeno astronómico y con un especialista argentino en eclipses

Un espectacular eclipse solar anular recorrió de norte a sur el continente americano, ocultando en su banda central la mayor parte del Sol y causando que nuestra estrella parezca “un anillo de fuego”.

En uno de los fenómenos astronómicos más esperado del año, este eclipse anular fue visible sucesivamente en distintas partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Sudamérica.

Debido a que cruzó toda América, más de 30 millones de personas pudieron observarlo en su totalidad, es decir, un brillante anillo de luz solar alrededor de los bordes de la Luna, lo que creó un espectáculo visual único. Cientos de millones más podrán verlo en forma parcial.

“Este eclipse solar anular es especial. El disco de la Luna se posiciona entre el Sol y la Tierra, y proyecta una sombra sobre nuestro planeta. La Luna parecerá relativamente pequeña y no llegará a cubrir todo el disco del Sol, dejando un delgado anillo exterior comúnmente denominado anillo de fuego”, explicó a Infobae en comunicación directa por Zoom, Patrick Koehn, especialista de la División de Heliofísica de la NASA.

“Se podrá observar en toda América. Yo estaré en Washington, por lo que lo observaré en forma parcial, al igual que las personas en Argentina. Aprovecharé para contarle a mis estudiantes las características del eclipse mientras está ocurriendo”, amplió Kohen, que tiene un doctorado en Ciencias Atmosféricas y Espaciales de la Universidad de Michigan.

El experto de la NASA adelantó que la agencia espacial estadounidense realizará experimentos científicos en ocasión del eclipse. “Lanzaremos tres cohetes que estudiarán la ionósfera, que es la parte de la atmósfera terrestre ionizada permanentemente debido a la fotoionización que provoca la radiación solar. La idea es observar cómo cambia en el tiempo del eclipse esta ionización. Para ello lanzaremos tres cohetes que medirán las partículas. Uno al comienzo del eclipse, uno en su fase plena y otro mientras termina”, completó Kohen, que espera observar cómo esta capa de iones se hace más fina hasta desaparecer.

“En abril de 2024 tendremos un eclipse total solar y en esa oportunidad haremos estudios atmosféricos con aviones”, concluyó el especialista estadounidense.

Recorrido y hora del eclipse

El eclipse solar anular tocó tierra primero en el norte de Estados Unidos, pasó por los estados de Oregón a las 9.13 (hora del Pacífico, 14.13 hora Argentina y 17.13 GMT), Nevada y Utah. Atravesó el área de Four Corners en Nuevo México, Arizona, Colorado y Utah.

Continuó hasta Texas y luego hacia el Caribe, donde atravesará el sur de México a las 9.16 (hora local, 12:36 en Argentina), pasando sobre Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá. Finalmente, atravesará Colombia y el norte de Brasil, hasta desaparecer en el océano Atlántico.

Ese fue el recorrido del famoso “Anillo de fuego”, que es donde el eclipse fue ser observado en el 100% de la totalidad. Los observadores situados dentro del camino de anularidad, una pista de 200 kilómetros de ancho, experimentaron el “anillo de fuego”, mientras que aquellos justo fuera del camino vieron un eclipse solar parcial donde la luna parece dar un “mordisco” al Sol.

Así en toda América, inclusive la Ciudad de Buenos Aires y hasta Bahía Blanca, en Argentina, se tuvo la oportunidad de verlo en forma parcial, con distintos grados de totalidad según el lugar geográfico donde uno se encuentre. En la Ciudad de Buenos Aires, el fenómeno comenzó a las 16.03, con el Sol a 36° sobre el horizonte. El máximo del eclipse (13% del diámetro solar tapado) fue a las 16.43 y finalizó a las 17.22, con el Sol (y la Luna) a 21° de altura.

Anillo de fuego

Constantino Baikouzis, investigador astronómico explicó a Infobae por qué se produce un eclipse solar anular. “Como el diámetro del Sol es 400 veces más grande que el de la Luna, pero está 400 veces más lejos, presentan los dos el mismo tamaño aparente. Es por eso que ocurren los eclipses de Sol. Pero como la órbita de la Luna está inclinada, no vemos eclipses de Sol todos los meses. En este caso, el eclipse es anular dado que la órbita de la Luna y la Tierra son elípticas. Es por eso que los tamaños observados de los cuerpos son variables. Por eso tenemos Superlunas o Minilunas”, precisó el experto, que es director del proyecto Twins Observatory.

“En los eclipses ocurren dos combinaciones. Cuando el Sol está lejos y la Luna cerca, el tamaño de nuestro satélite lo va a tapar. Y eso determinará también la duración del mismo. Cuando la luna está lejos y el Sol cerca, la Luna no tiene un disco lo suficientemente grande como para tapar al Sol. Entonces, se produce o se observa un anillo, por eso su nombre anular”, indicó Baikouzis, que remarcó que este tipo eclipse anular no puede ser observado sin protección ocular, porque se está mirando directamente una parte del Sol que no ha sido cubierta por la Luna, que es ese anillo de fuego.

“Si uno no se encuentra en el trayecto donde se logre la totalidad del eclipse, donde la Luna no llega a tapar la totalidad del Sol, podremos ver un eclipse parcial”, aclaró el especialista.

En abril de 2024 tendremos un eclipse total de Sol. A diferencia de un eclipse anular, la Luna bloqueará completamente el Sol durante este evento. Comenzará en Mazatlán, México, pasando por Texas y Arkansas, pasando por el sur de Detroit y hasta Maine y Nueva Escocia. Curiosamente, los eclipses siempre viajan de oeste a este porque son causados por el movimiento de la luna de oeste a este en su órbita alrededor de nuestro planeta.

¿Qué tipo de observaciones pueden hacer los astrónomos durante un eclipse?

Los eclipses ocurren aproximadamente dos veces al año en algún lugar del mundo. Pero para cualquier ubicación determinada, generalmente aparecen una vez por década o incluso con menos frecuencia.

Los eclipses totales de Sol nos brindan una oportunidad única de estudiar la corona solar, o atmósfera exterior, desde la tierra. La corona es aproximadamente un millón de veces más débil que el disco solar, por lo que es necesario bloquear completamente el disco para verlo. Puedes ver electrones saliendo del sol creando lo que llamamos viento solar.

Esos electrones eventualmente llegan a la Tierra y pueden causar cosas como la aurora boreal o la aurora boreal, y pueden afectar los satélites, las redes eléctricas y las comunicaciones.