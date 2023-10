Tiene 15 años, su mamá lo abandonó, pasó por tres hogares y no pierde las esperanzas: “Sueño con una familia”

Lucio le pidió a la jueza Carolina Macarrein que lo ayudara a encontrar “una familia que lo quiera de verdad”.

Lucio tiene tan solo 15 años y su historia conmovió a miles de personas. A tan corta edad, pasó por tres hogares distintos a lo largo de su vida, ya que su familia biológica no estaba en condiciones de darle la vida que se merece.

“Mi mamá me decía ‘voy a cambiar’, ‘voy a cambiar’ y no lo hacía. Entonces, si no lo va a hacer listo, ya está. Va a haber una familia que sí me quiera. Sueño con una familia”, expresó con total madurez para sus 15 años en diálogo con Radio Sudamericana.

La primera entrada de Lucio a un hogar fue a sus seis años en el Tía Amanda. Después, lo llevaron al Domingo Savio donde estuvo hasta los 8 y regresó al año y nuevamente cuando cumplió 12. Desde allí lo pasaron al Hogar Miguel Magone de Corrientes, donde se encuentra actualmente.

Según contó Carolina Macarrein, titular del Juzgado de Familia y Adolescencia N°4 de Corrientes, Lucio se presentó ante el Juzgado y les dijo que él quería intentar encontrar una familia.

A raíz de esto, dieron lugar a su pedido y llamaron a una convocatoria pública, en donde invitan a todas aquellas personas o familias que deseen y estén en condición de brindarle amor, y que posean los recursos emocionales y materiales para adoptar al adolescente. Sin necesidad de que estén inscriptas en el Registro Único de Adoptantes.

Sueña con una familia en la cual crecer y hacer una vida normal

Lucio tiene una voluntad implacable. A pesar de las duras circunstancias por las que tuvo que pasar, no pierde las esperanzas y cree firmemente que “ya aparecerá alguien que lo quiera y con quienes pueda formar una familia unida”.

“Me gusta estudiar, voy siempre a la escuela, no falto nunca. Me gustaría estudiar alguna carrera más adelante”, contó emocionado y también destacó que en su tiempo libre le encanta hacer deporte, ir al gimnasio y jugar al ajedrez.

A pesar de que su sueño es poder vivir una vida “normal” con una familia que lo integre y le brinde todo el amor que hasta el día de hoy no tuvo la suerte de tener. No se olvida de sus amigos del hogar a quienes los llama “familia”.

“Me gusta convivir con mis amigos, que son mi familia. No me gustaría dejarlos tampoco”, indicó tristemente.