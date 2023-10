Buscan determinar si Insaurralde usó un vuelo privado para ir de Madrid a Marbella

A España llegó en un avión de línea, pero se desconoce cómo llegó hasta las aguas del mediterráneo. Un gasto imposible de justificar para alguien que dijo no tener ahorros.

De acuerdo a los registros que Migraciones le entregó al fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, Martín Insaurralde viajó a España a su encuentro con Sofía Clerici el 15 de septiembre de 2023 y regresó a la Argentina el 21 de ese mismo mes. Lo hizo en un vuelo de línea que partió desde el aeropuerto de Ezeiza y aterrizó en la misma terminal aérea.

Lo que no tienen en claro los investigadores es de qué manera Insaurralde se trasladó desde el aeropuerto de Madrid hasta Marbella, en donde disfrutó de unos días de sol, yate por el Mediterráneo y buena comida junto a la modelo. En este sentido, el fiscal Mola y el juez Ernesto Kreplak, no descartan que el exfuncionario de Axel Kicillof haya tomado un avión privado para hacer los 536 kilómetros que separan a la capital española de Malaga, en lo que podría ser otro gasto difícil de explicar para una persona que en su declaración jurada dijo no tener dólares ni euros y muy pocos ahorros.

Insaurralde

Según pudo saber TN, la Justicia lanzará -posiblemente la próxima semana- medidas vinculadas a conocer si Insaurralde contrató otro vuelo en España para llegar a su destino final o de qué manera arribó al Mediterráneo. Se enviarán exhortos a ese país europeo con el objetivo de tomar conocimiento de la entrada y salida de Insaurralde de esos aeropuertos y de esa forma determinar la manera en la que se trasladó en sus vacaciones.

Te recomendamos: Sofía Clerici pidió ser sobreseída e intentó desligar a Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento

¿Traslados en aviones privados a Uruguay y Paraguay?

La batería de medidas no solo apuntará a este último viaje, sino que también pondrá el foco en otros vuelos que integran la lista de sus más de 200 entradas y salidas del país desde 1999 hasta esta parte. En particular, los investigadores no pueden dejar de posar su mirada sobre una serie de traslados en aviones privados a Uruguay y Paraguay. Este último no es menor, ya que desde ese país Insaurralde habría seguido ruta hacia República Dominicana en un Gulfstream matrícula LV-KAX, de 14 plazas, una aeronave de gran porte y costosa. El tramo desde Buenos Aires hasta el aeropuerto de La Romana no baja de los U$S60 mil. Un valor muy alto para un funcionario público.

Te recomendamos: Investigan los pagos de Insaurralde con tarjetas de créditos y si es dueño de caballos de carrera

En paralelo a estas medidas, la Justicia también prepara exhortos para solicitar la titularidad de “Bandido”, el lujoso yate en el que Insaurralde y Clerici navegaron por el Mediterráneo en septiembre pasado. La semana pasada, la modelo pidió su sobreseimiento en el caso por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al asegurar que viajó a España con motivo de visitar a su hermana; negó el alquiler del Yate al afirmar que la embarcación se la prestó el mejor amigo de su hermana y rechazó que Insaurralde le haya comprado los relojes y carteras que ella misma compartió en sus redes sociales.

Los investigadores quieren dar con documentos y facturas que ratifiquen o desmientan su presentación judicial. Según se cree, la embarcación es de bandera portuguesa, más allá de estar en el puerto de Marbella. La Justicia requerirá la facturación del barco durante todos los días en los que Insaurralde y Clérici estuvieron en España. Eso podría confirmar -o descartar- si el Yate efectivamente fue contratado y, en caso de que sea así, saber quién lo contrató.

Es que en el caso se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero, configuración de delito que puede darse con la compra de objetos o el pago de servicios como el del yate con dinero producto de actividades ilícitas para ocultar el origen de los fondos. En este sentido, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se sumó a la investigación contra el ex jefe de Gabinete bonaerense en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que se abrió tras la difusión de las imágenes de las lujosas vacaciones del dirigente del peronismo bonaerense.

Te recomendamos: Tras el escándalo de Insaurralde, otro intendente peronista fue denunciado por enriquecimiento ilícito

La unidad que dirige Diego Velasco es especializada en investigación por delitos de lavado de dinero y será parte del expediente como auxiliar del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. Hasta ahora, en el caso - que está bajo secreto de sumario- se tomaron medidas tendientes a verificar el patrimonio de los tres involucrados. Entre otras cuestiones, se le pidió al Banco Central, la AGIP, la Caja de Valores y otros organismos oficiales información sobre el historial patrimonial de los involucrados.

Por ello, Mola había solicitado informes a bancos, a la Unidad de Información Financiera, la Declaración Jurada hecha por Insaurralde ante las autoridades y los viajes, esto último con pedidos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre ingresos y egresos de Argentina.