Graciela Alfano habló del abuso sexual que sufrió en la niñez: "Mi mamá no estaba"

La ex vedette revivió el vínculo con su madre en diálogo con Andy Kusnetzoff y aseguró que, aunque fue "descuidada", logró perdonar a quien le dio la vida.

Este sábado por la noche, el programa PH, Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff contó con invitadas de lujo: Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese, Sofía Jujuy Jiménez y Graciela Alfano. En el denominado "punto de encuentro", donde se abordan diversos temas y se fomenta el diálogo abierto, se invitó a dar un paso al frente a quienes "celebran a sus madres". Inmediatamente, las cinco invitadas dieron el paso y Graciela Alfano protagonizó un momento que emocionó a todos: habló del 'arquetipo' de madre y del abuso que sufrió cuando era tan solo una niña. "Hay un arquetipo de lo que una madre debe ser: que está siempre, la gran madre universal. Yo digo que los arquetipos matan la verdadera experiencia que uno tiene de la madre", comenzó diciendo. Y agregó: "Yo ya di toda la vuelta con mi vieja, yo no la perdoné de esto mismo, yo quería un arquetipo de madre, ella fue otra", tras lo cual fue consultada por el conductor sobre cómo era su madre. "Fue una madre muy creativa, una intelectual increíble, pero una persona desapegada, que abandonaba, que dejaba, que no se ocupaba, porque no le parecías importante en su vida", declaró. Y allí fue cuando abrió su corazón: "Me dejaba sola, yo fui abusada entre los cuatro y los siete años, esto no lo revivo, lo cuento sin emoción porque ya lo pasé y eso fue una cuenta pendiente, el no haberme cuidado y protegido". Alfano recalcó: "Ella tuvo un proceso de negación y lo entendí de grande, no de chica. Lo que viví es tremendo para un niño, te marca y ella no estaba, pero me di cuenta que esa madre era así, era descuidada, pero me dio otras cosas. Esa madre que tuve hoy la agradezco y la amo porque yo ya di toda la vuelta, la persona segura que soy también lo soy porque pase por todas esas experiencias". "La perdoné, la amo, la adoro, yo soy ella, tengo el ADN de mis padres", concluyó.