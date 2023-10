Padre Tenti: "Muchos son los llamados por el Señor, pero pocos son los elegidos"

El párroco compartió el evangelio para este domingo 15 de octubre en relación a la cita de Mateo 22:1-24.

Como cada domingo, el Padre Mario Tenti compartió su evangelio y en esta oportunidad lo hizo con un texto del libro de Mateo 22:1-14.

"El Reino de los Cielos se parece a un rey que organizo una fiesta, una boda por el casamiento de su hijo, y mandó a sus sirvientes a invitar a muchos al evento. Estos no quisieron venir, algunos porque tenían sus negocios u otro tipo de ocupaciones, e incluso golpearon y maltrataron a los enviados. Es por eso, que el rey envío a su ejército a matar a quienes no quisieron asistir a la boda de su hijo", comenzó contando.

"Pero como la boda ya había sido organizada, le dijo a sus servidores que vayan por todos los caminos y a todos los que encontraran los invitaran a la boda. El salón de fiestas se llenó", agregó Tenti.

Asimismo, explicó: "Al ingresar al salón, el rey observó que un invitado no tenía traje y lo expulsó de la fiesta. Este que no tenía el traje digno, era aquel que no había escuchado la palabra del Señor, no había puesto en práctica la palabra y por eso no podía entrar en el Reino".

En este contexto, sostuvo: "Lo importante para destacar es que el Reino de Dios es como una fiesta, como una boda, en la que Dios quiere que todos participen en ella. Está en nosotros aceptar esta invitación. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos".