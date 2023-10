Pornhub donará a Israel las ganancias de los videos de Mia Khalifa tras su apoyo a Hamas

La plataforma de contenido para adultos se suma a Playboy, y congela los ingresos de la exestrella porno libano-estadounidense tras sus despreciables mensajes.

Pornhub anunció que donará el 100% de las ganancias de Mia Khalifa, una de sus actrices más populares, debido el apoyo de la ex actriz porno a Hamas tras el ataque perpetrado por el grupo terrorista en territorio israelí y su burla por los asesinatos perpetrados por ellos.

Qué pasó con Mía Khalifa

El Canciller consignó que MSNBC informó la decisión de Pornhub de congelar los ingresos por vídeos a Mia Khalifa, después de sus palabras y burlas tras el ataque de Hamás a Israel. El sitio web de pornografía en Internet con sede en Montreal, Canadá, donará el 100% de las ganancias de los videos explícitos para apoyar a los israelíes.

De esta manera, la empresa se une a Playboy, que decidió terminar el contrato con la estrella del porno por su "repugnante y censurable" apoyo a Hamás, en el que instaba a los terroristas a grabar sus atrocidades contra Israel con su celular de una forma correcta.

El 10 de octubre de 2023, Playboy decidió terminar el contrato de Mia Khalifa por su "repugnante y censurable" apoyo a Hamás, en el que instaba a los terroristas a grabar sus atrocidades contra Israel con su celular de una forma correcta.

Mia Khalifa

La plataforma de contenido para adultos anunció su decisión de cortar lazos con Khalifa -que se unió a su plataforma en febrero de 2022- a través de un correo electrónico enviado a los suscriptores el lunes. A partir del 9 de octubre de 2023, los usuarios que intenten acceder a la página de Khalifa en la plataforma Centerfold se encontrarán con el anuncio de "No encontrado".

"Te escribimos hoy para informarte de nuestra decisión de poner fin a la relación de Playboy con Mia Khalifa, incluyendo la eliminación del canal Playboy de Mia en nuestra plataforma de creadores", escribió el Equipo Playboy. "Mia ha hecho comentarios repugnantes y censurables celebrando los ataques de Hamás contra Israel y el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes", continúa el correo electrónico. "En Playboy fomentamos la libre expresión y el debate político constructivo, pero tenemos una tolerancia cero hacia el discurso de odio".

Durante el fin de semana publicó varios tuits polémicos apoyando el sanguinario ataque de Hamás contra Israel. "Esperamos que Mia entienda que sus palabras tienen acciones y consecuencias", indicaron.

No es el único trabajo que perdió la actriz en cuestión de horas. Los distribuidores de hongos mágicos Red Light Holland, con sede en Canadá, también anunciaron que habían despedido a Khalifa "debido a sus repugnantes tuits celebrando la violación, el secuestro, el abuso y el asesinato por parte de los terroristas de Hamás en Israel". "Considérate despedida con efecto inmediato", tuiteó el consejero delegado de la empresa, Todd Shapiro, sobre los mensajes "más que repugnantes" de Khalifa.

En el post replicado por Shapiro, donde rechazó de cuajo las palabras de la joven, Khalifa calificó una foto de terroristas de Hamas de "pintura renacentista", y arengó: "Por favor, que alguien diga a los luchadores por la libertad en Palestina que enciendan sus teléfonos y filmen en horizontal".

A pesar de la cancelación generalizada, Khalifa, quien anteriormente ha sido amenazada de muerte por el grupo terrorista ISIS, arremetió: "Diría que apoyar a Palestina me ha hecho perder oportunidades de negocio, pero estoy más enojada conmigo misma por no comprobar si estaba o no entrando en negocios con sionistas. Culpa mía", puso.