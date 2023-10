Pampita compartió un emotivo vídeo por el Día de la Madre y emocionó a todos con un recuerdo infaltable

La jurado del Bailando 2023 publicó unas conmovedoras imágenes, donde también recordó a su hija Blanca y emocionó a todos.

Pasó un nuevo Día de la Madre y Pampita volvió a emocionar a sus seguidores con un conmovedor video de sus hijos y recordó a Blanca. Después de las imágenes, la jurado del Bailando 2023 escribió un lindo texto. "No hay nada en esta vida que me guste más que ser mamá! Mi Alegría, mi motor de existir, mi vida entera, son estos niños", escribió la modelo en la descripción de la publicación. "No puedo dejar de pensar en Blanca mi maestra absoluta que me enseño todo sobre este amor eterno e incondicional. Mis hermosos varones que crecen más rápido de lo que puedo imaginar y me miran con tanto amor y me llenan de besos y abrazos", así recordó a su hija mayor. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) Luego, agregó: "Mis hijos del corazón que me conquistaron con su cariño desde el primer día y se quedaron con un pedazo de mi corazón. Y esta maravilla que es Anita llena de risas y alegría que corre por todos lados con sus pies pequeños e ilumina más aún nuestra casa". "Solo tengo palabras de agradecimiento! Soy tan afortunada de cumplir este sueño, gracias a Dios por elegirme como mamá de tan maravillosos hijos! Feliz día a todas las mamás en su día!", concluyó.