Madonna regresó a los escenarios e inició su tour The Celebration

La reconocida cantante comenzó su gira en Londres tras haberla suspendido por problemas de salud.

Madonna volvió a los escenarios este sábado tras su reciente internación y le dio inicio a su postergada gira mundial The Celebration Tour en Londres. La reina del pop había tenido que suspender el comienzo del tour tras ser hospitalizada de urgencia y en terapia intensiva por una "infección bacteriana grave" que puso en riesgo su vida. Ya recuperada, tuvo la primera escala de una gira que celebra sus 40 años en la música y que en su tramo europeo también pasará por otras ciudades como Barcelona, París y Estocolmo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) El increíble concierto empezó con “Nothing Really Matters”, una canción que no tocaba en directo desde 1999, que dio inicio a el primero de los cinco actos en el dividió su lista de temas. Además de cantar algunos de sus clásicos como "Into the groove", "Like a virgin", "Hung up" y "Vogue", Madonna interpretó "Don't Cry for Me Argentina", la canción compuesta por Andrew Lloyd Webber y que ella versionó para la película "Evita" bajo la dirección de Alan Parker.