Hollywood: Michael Caine se retiró de la actuación a los 90 años

El reconocido actor británico confirmó que le puso fin a su carrera de actuación tras siete décadas.

En las últimas horas, el actor británico Michael Caine anunció oficialmente su retiro de la actuación a los 90 años. La decisión llegó después de una carrera que abarcó siete décadas, incluyendo dos premios Oscar, un BAFTA y tres Globos de Oro, lo que lo coloca como uno de los más grandes íconos del cine. A sus 90 años, Michael Caine reveló su decisión en una entrevista con la BBC Radio 4: "No paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el caso. Me dije que acababa de hacer un filme en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso?". La última película en qué estuvo fue The Great Escaper se estrenó el 6 de octubre en el Reino Unido y narra la historia real de Bernie Jordan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Sobre la importancia del papel que le tocó, el actor reflexionó: "Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años, o quizá de 85. No serán roles protagónicos, no hay protagonistas de 90 años, hay chicos jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme".