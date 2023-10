Patricia Bullrich en el cierre de campaña: "Ha llegado el momento de terminar con el kirchnerismo"

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) realizó su primer cierre de campaña con un acto en Barrancas de Belgrano.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, indicó esta tarde que “ha llegado el momento de terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo”, durante su primer cierre de campaña para las elecciones del domingo próximo, en Barrancas de Belgrano. Desde un escenario decorado con banderas argentinas y flanqueada por Horacio Rodríguez Larreta -su posible jefe de Gabinete- y Jorge Macri- candidato a jefe de Gobierno porteño-, Bullrich lanzó críticas tanto a Sergio Massa como a Javier Milei, con un discurso que leyó íntegro desde dos telepromters ubicados frente a sus ojos. "Somos los únicos que tenemos el poder de cambiar la Argentina", sentenció. "Quiero ser presidenta de la Nación para sacar a la Argentina del pozo, que sirgue cavando Massa todos los días. Se les acabo la joda en la Argentina. No va a quedar ni una raíz de la mafia en la Argentina: el que roba, va preso. Conmigo no se jode", continuó. La exministra de Seguridad de Mauricio Macri también cuestionó las políticas propuestas por el candidato libertario. "Las ideas de Milei son malas ideas y no se pueden llevar a cabo. Dolarizar sin dólares es imposible, no se compren espejitos de colores", les dijo a los jóvenes que votaron en primera vuelta a La Libertad Avanza. En este sentido, también cuestionó la libre portación de armas y la venta de órganos. "No queremos que haya secuestro de personas y asesinatos para sacarles los órganos. No queremos vivir en esa barbarie, queremos vivir en una sociedad con una lista de prioridades como la del Incucai", sostuvo. En otro pasaje de su alocución, criticó la inflación y anticipó que si llega a la Presidencia de la Nación, llevará adelante el "gobierno más austero de la historia". También prometió terminar con la inseguridad y crear las condiciones para que "los jóvenes que se fueron a las tierra de sus abuelos a probar suerte puedan regresar". En sus últimas fichas para ingresar al balotaje, Bullrich continúa completando casilleros de su eventual Gabinete y confirmó que el actual ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, estaría al frente de la cartera sanitaria nacional, en caso de triunfar en las elecciones. "Tenemos una persona que se ha especializado, que ya ha sido muchas veces jefe de Gabinete en la Ciudad y luego a nivel nacional con (Jorge) Lemus, que es Enrique Rodríguez Chiantore, y lo voy a convocar a Fernán Quirós al equipo para tener una persona de prestigio, de ejecución", señaló la referente del PRO. El sábado último, al dar a conocer la decisión de incorporar a Rodríguez Larreta, Bullrich había señalado que "es mucho más que un anuncio electoral" porque "es el momento de decirle a la ciudadanía que JxC está listo para gobernar el país".