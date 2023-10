La filosa respuesta de Morena Rial a la crítica de Jorge por haber visitado a un preso en la cárcel

La mediática rompió el silencio en “Bien de mañana” luego de que su papá asegurara que le daba “vergüenza” la relación de ella con el joven que está en prisión.

Morena Rial rompió el silencio sobre su relación con el preso al que fue a visitar a la cárcel de Batán. Este lunes, en diálogo con Bien de Mañana (eltrece), lanzó una contundente respuesta contra su papá Jorge.

“A mí me da mucha vergüenza”, había opinado días atrás el periodista al enterarse del vínculo entre su hija y el presidiario Agostino Carriño. “Soy grande y hago lo que quiero”, respondió, firme, la mediática en el programa conducido por Fabián Doman.

El joven en cuestión fue sentenciado a siete años y medio de prisión por un robo a mano armada en el barrio Los Troncos de Mar del Plata. Si bien en los últimos días trascendió que él es el nuevo novio de More, ella salió a desmentirlo: “Tengo una amistad y fui de buena onda, para hacerle el aguante”.

“No tengo ganas de hablar de Jorge”, expresó la influencer sobre las críticas que recibió de Rial, tras el encuentro con el preso. Por eso, recalcó que fue a la cárcel solo para “alcanzarle algunas cosas” y que no está en pareja con él.

“Justo fui para Mar del Plata y no me costaba nada ir”, aclaró Morena Rial sobre su visita al recinto de Batán. El periodista “Pampa” Mónaco quiso saber por qué ingresó al lugar como “concubina”. “En un servicio penitenciario pasan familiares o personas directas, no puedo decir que soy una amiga”, se justificó ella.

Ante la insistencia de los integrantes del programa, la hija de Jorge explicó que Agostino Carriño es un amigo que conoce “hace mucho” y que no está en pareja con él, ni con otra persona. “Nunca tuve visitas higiénicas”, enfatizó.