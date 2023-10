Andy Kusnetzoff habló de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese

El conductor de PH, Podemos Hablar, dio detalles de la fuerte discusión que se dio entre las actrices durante la grabación de su programa.

Después de muchas especulaciones, el sábado salió al aire la pelea protagonizada por Andrea Rincón y Belén Francese durante la grabación de PH, Podemos Hablar. Y quedó en evidencia el enojo de la ex Gran Hermano con la poetiza, luego de que esta última asegurara haber sido seducida por ella durante una fiesta que se llevó a cabo en una temporada de verano en la casa de Moria Casán. Sin embargo, testigos del escándalo que tuvo lugar en los estudios de la productora Kuarzo dieron fe de que, en la edición del ciclo que finalmente se vio por Telefe, no se mostraron todos los detalles de lo ocurrido durante esa jornada que duró más de seis horas.

Así las cosas, las cámaras de LAM fueron a buscar la palabra de Andy Kusnetzoff, conductor del programa, quien dio detalles de lo sucedido. “La verdad que fue un situación bastante tensa, por decirlo de alguna manera. PH no es un programa en el que tengamos que cortar la grabación en algún momento, no es ese el espíritu. Si bien, seguramente varios productores que lo hacen deben decir ‘qué bueno el quilombo’, no es lo fuerte de este ciclo. Y a mí no me sirve tampoco”, comenzó diciendo en diálogo con Alejandro Castelo.

Y continuó: “Me gustan las discusiones. Y, si se arma una tensión, me gusta. Pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal, no. Así que hablamos. Y después seguimos grabando. En la edición, obviamente, no se ve todo eso. Fue en ese momento que se cortó y, después, siguió como si nada. Y me gustó que después se pudieran pedir disculpas y que terminaran bien. Porque yo no quería que, siendo cinco mujeres, quede lo de la pelea. No era para nada la intención”.

No obstante, Kusnetzoff se desligó de los filosos comentarios que cada una de las protagonistas hicieron en diferentes medios con posterioridad a la grabación. “Yo llegué hasta el programa. Las dejé contentas o eso creí. ¿Qué se yo? Ahí me bajé. No sé después cómo siguió”, dijo. Y dejó en claro que ésta había sido la primera vez que ocurría algo así en el ciclo: “Nunca hubo que decir paremos, que tenemos que arreglar esto y seguimos. La verdad que no. Pero a veces pasa. Y tampoco estaba orquestado, porque hubiera sido imposible. Surgió a raíz de una pregunta divertida que tenía que ver con los que tuvieron alguna fiesta inolvidable. Fue ingenua, así que no lo esperaba”.

Consultado sobre si la intención de la producción fue difundir la pelea a modo de promoción, Andy aseguró: “No sé si se filtró o si el material se cedió, porque igual cuando sale la información ya están todos hablando de eso. Pero cómo llegaron las imágenes, no lo sé”. Y confirmó que él prefería que en la edición final no se vieran los momentos más complicados de la discusión. “Yo no quería que quede eso. Una pelea, cuando uno la ve, es mucho más violenta verbalmente, por supuesto sin llegar a las manos. Pero también fue parte de lo que pasó en el programa, entonces no se puede sacar todo. Andrea varias veces la nombró a Belén y dijo que ya se le había pasado. Además contó que tenía un trastorno de personalidad, no me acuerdo cuál era la palabra técnica. Pero se siguió adelante”, explicó.

El conductor reconoció que el momento que se vivió había sido “intenso” y que, en algún momento, temió no poder terminar la grabación. “Podría haber pasado y no sé qué hubiera hecho, porque no podés suspender el programa. Esto es algo que no había pasado nunca. Así que yo traté de contener en el primer momento a Andrea y después a Belén también, porque cada una tenía su postura. Traté de decirles que no era el espíritu del programa, porque si no hubiera puesto más leña al fuego porque sabés que garpa. Pero yo, enseguida, me puse delante de cámara. No quiero que piensen que es una postura. Esta es la séptima temporada de PH y siempre nos fue medianamente bien sin eso”, concluyó.