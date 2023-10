Javier Milei es un fenómeno de la “política del entretenimiento”

Lucía Bonetto Cornatosky se refirió así a la figura del candidato presidencial libertario. La Lic. en Ciencia Política brindó su opinión en Buen Día Santiago por Radio Panorama.

Lucía Bonetto Cornatosky Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba, Secretaria de comunicación en la Asociación Argentina de Consultores Político y cursando la Maestría en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad Nacional de Rosario, brindó su opinión sobre la presencia en redes sociales de los candidatos presidenciales en Buen Día Santiago por Radio Panorama.

A pocos días de llegar al procesos electoral donde se elegirá un nuevo presidente, la profesional que ha participado en más de 30 procesos electorales en Argentina, Guatemala y Ecuador, hizo un análisis de la presencia de los candidatos Bullrich, Massa y Milei, a través de lo que se puede ver en las redes sociales.

“Se refleja cierto interés popular por seguir a ciertos candidatos” esto en la cantidad de seguidores que puedan tener en sus diferentes redes sociales pero “que yo tenga más seguidores no indica que vaya a tener más cantidad de votos el día de la elección” comenzó aclarando la profesional.

“Milei desde que inició la campaña crece más rápido en término de seguidores en todas sus redes sociales, desde mediados de julio al día de la fecha creció más” enfatizó Bonetto Cornatosky y agregó “el que lo secunda es Sergio Massa pero en menor medida” pero que en todo esto del crecimiento tanto en seguidores como en generación de contenido, tiene fundamental importancia la “militancia digital” o sea “una serie de seguidores que está generando contenido en torno a él en forma orgánica o sea de manera natural, sin inversión publicitaria, sin plata” son sus seguidores los que van generando contenido del cual se encuentra desde 2016 a 2023.

En este sentido lo comparó con “los seguidores de Sergio Massa o Patricia Bullrich no es que no lo hagan, es que toman una dimensión mucho menor” y que no se encuentra material de estos dos tan atrás en el tiempo porque “los archivos” les podrían jugar en contra.

Siguiendo con el fenómeno Milei indicó que “tenemos una militancia que prácticamente coincide con Javier Milei y rápidamente se presta para un mensaje en redes sociales que es muy sencillo, muy simple de entender para la ciudadanía. Lógicamente eso se va expandiendo y se va potenciando” resaltó.

Esta potenciación y expansión “puede tener que ver sin dudas con eso (rasgos de excentricidad de Javier Milei). Si se ingresa a ver los últimos videos está jugando al fútbol, en una caravana o con una motosierra”.

Y es en este punto donde Javier Milei marca una diferencia con los otros dos candidatos con cierta posibilidad de llegar a la presidencia, dejando de lado a Myriam Bregman y a Juan Schiaretti.

“Es súper interesante (Javier Nilei). En ciencias políticas estamos viendo lo que es la política del entretenimiento, que es ingresar a buscar en un perfil político algo que pueda entretenerte y te llame la atención, que sea diferente. Entonces Javier Milei, en este sentido, responde bien al concepto, después puede gustar más o puede gustar menos. Ahora sabemos que ahí vamos a encontrar algo” enfatizó Lucía Bonetto Cornatosky.

Esto también vendría dado por la desconfianza que generan los políticos y las entidades en torno a ellos, según lo manifestado por la Licenciada en Ciencias Políticas “la gente manifiesta de forma muy clara que está cansada de la política tradicional y desconfía” entonces la figura del candidato libertario viene a romper con esa línea o poner un actor con una imagen irreverente “Milei es un outsider, no tiene experiencia en un cargo ejecutivo. Es un candidato que viene a romper con el esquema que teníamos desde 2001, colegas coinciden en que hay que bajarle el sesgo peyorativo que tenía. Es distinto a las coaliciones que venían gobernando hasta hora” explicó Bonetto Cornatosky.

Ahora habrá que ver quien es el elegido y como sigue la historia después d ella asunción del nuevo primer mandatario nacional.