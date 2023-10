Millie Bobby Brown ve con alivio el final de Stranger Things

Brown se une a voces como las de David Harbour y celebra en cierto modo que la popular serie de Netflix llegue a su fin

Protagonizar durante años una serie puede llegar a convertirse en un arma de doble filo para un intérprete; especialmente cuando esta trasciende la pequeña pantalla para convertirse en un fenómeno de masas internacional. Este ha sido el caso de 'Stranger Things' y algunos miembros de su reparto que, mientras se aproximan a la despedida definitiva del show de Netflix, miran al horizonte con más alivio que pena.

A actores como David Harbour, que ya ha celebrado en cierto modo el punto y final del revival ochentero de la Gran N del streaming, debemos sumar la voz de quien, probablemente, sea la gran estrella de la función: una Millie Bobby Brown que, durante una entrevista con la revista Glamour, ha reconocido que está lista para despedirse y poder "vivir su propia vida".

"Cuando estás lista, dices: 'Muy bien, hagámoslo. Vamos a por este último año. Salgamos de aquí'. Rodar Stranger Things' lleva mucho tiempo y me impide crear historias que me apasionan. Así que estoy lista para decir 'gracias' y 'adiós'.

Millie Bobby Brown

"Creo que estoy lista. Ha sido un factor muy importante en mi vida, pero es como graduarse en secundaria, es como el último año. Estás lista para ir y florecer, y estás agradecida por el tiempo que has tenido, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida", agregó.

Entre estos proyectos soñados que se vislumbran en el futuro próximo de Brown se encuentra 'The Electric State', la película posapocalíptica de los hermanos Anthony y Joe Russo en la que la actriz compartirá pantalla con un reparto compuesto por nombres como los de Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Chris Pratt. Así habló sobre el proyecto:

"Poder competir de igual a igual con Chris Pratt. Es una oportunidad muy emocionante que nunca pensé que tendría, ser tratada de la misma manera que él y ser vista y respetada de la misma manera que él en el set, por la producción y el estudio".

Además de proyectar la mirada sobre su futuro, Millie Bobby Brown también ha hecho retrospectiva y se ha abierto sobre uno de los grandes escollos de su trayectoria como estrella infantil: las fuertes críticas que recibió cuando tenía unos 13 años por, presuntamente "Intentar robar el protagonismo" al resto de sus compañeros durante las campañas promocionales, llegando a recibir insultos como "estúpida" y "malcriada" por parte de adultos.

"Somos niños, hablamos al mismo tiempo. Simplemente me criticaron por hablar demasiado y compartir demasiado y ser demasiado ruidosa. Es difícil escuchar eso a los 13. Piensas, 'No quiero volver a hablar nunca más. No quiero ser la persona ruidosa... En las entrevistas, no podía evitar pensar en todos los comentarios. Así que simplemente recordé quedarme callada y hablar cuando me dirigieran la palabra, aunque estaba deseando unirme. Sentía que no era mi turno", expresó la joven intérprete.

Millie Bobby Brown

La actriz, para terminar, subrayó la importancia de proteger a los menores expuestos a la opinión pública.

"No se puede hablar de niños que son menores de edad. Quiero decir, nuestros cerebros físicamente aún no han crecido. Reducir y prácticamente frenar el crecimiento mental de alguien, decirles: 'Oye, escucha, eso no te queda bien. ¿Por qué llevas eso puesto? ¿Cómo te atreves a pensar que puedes llevar eso? ¿Cómo te atreves a decir eso?'", dijo.