Dady Brieva contó su experiencia con Aníbal Lotocki: “Me salvé”

El comediante dejó a sus seguidores sorprendidos cuando recordó el día que casi se opera con el polémico médico.

Una vez que se hizo público que Mariela Anchipi se practicó una intervención con Aníbal Lotocki, su esposo, el comediante Dady Brieva, sorprendió con una sorpresiva declaración. Impactado por la muerte de Mariano Caprarola, admitió que también estuvo a punto de someterse a una operación estética con el médico.

“No sabía que era todo así raro. Me lo iba a hacer porque quería estar bien, marcado, y ese tipo de cosas. Después no me lo hice de vago y me salvé”, contó el comediante en una nota para el ciclo A la Tarde (América). Luego, el panelista Matías Vázquez relató que lo que realmente “salvó” a Brieva, es que las fechas de recuperación postoperatorias chocaban con su calendario laboral, razón que lo hizo desistir de la idea.

En otra línea, aunque Mariela no sufrió ningún tipo de consecuencias adversas tras intervenirse con Lotocki, para la pareja, el repentino final que sufrió Caprarola fue un duro golpe en la familia, dada la cercanía que tenían con el expanelista de eltrece.

“Más que nada nos impactó lo de Mariano, que era como el padrino de mis hijos. Recién estuve en la escenografía de la Jaula de la moda y me pegó fuerte”, contó Dady con mucho pesar.