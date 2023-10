Al menos 500 muertos por bombardeo israelí a hospital en Franja de Gaza, según Ministerio de Salud

Así lo informó el Ministerio de Salud. Las autoridades palestinas condenaron el ataque.

Un acontecimiento gravemente dramático amenaza este martes con arruinar todos los intentos en marcha para encarrilar la crisis militar que retuerce a Israel cuando un bombardeo inexplicable a un hospital en Gaza dejó al menos 500 muertos, según datos del sistema sanitario de la Franja.

Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, responsabilizó a los "terroristas bárbaros de Gaza" del ataque contra el hospital de la Franja. "Que el mundo entero lo sepa: los terroristas bárbaros de Gaza son los únicos que atacaron el hospital en Gaza, no el Ejército", afirmó el primer ministro en un comunicado.

Se trata del hospital bautista al-Ahlien, un centro sanitario en la capital de esa región, donde había unas 6.000 personas que se había refugiado de los bombardeos, parte del éxodo de cientos de miles de personas que debieron dejar sus casas por una evacuación demandada por Israel.

Voceros del ejército israelí inmediatamente señalaron que investigan el hecho y abrieron dudas en principio sobre su responsabilidad. Antes, las bombas habían hecho blanco en una escuela, según un informe de las Naciones Unidas, donde se refugiaban unas 4.000 personas. Ahí hubo seis muertos.

De confirmarse el número de fallecidos en el centro médico sería el ataque con mayor número de víctimas mortales desde el pasado 7 de octubre cuando el grupo terrorista Hamas atacó sorpresivamente el sur de Israel desatando la actual guerra. Pero, de acuerdo con los observadores, por el número estimado de víctimas fatales el episodio no tendría antecedentes a lo largo de los últimos cinco conflictos bélicos librados desde 2008.

Israel aseguró que el hospital no figura como objetivo de su ataque a la Franja. “El hospital es un edificio altamente sensible y no está en el blanco de Ias Fuerzas Israelíes de Defensa”, se indicó en un comunicado. El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, a su vez, dijo que aún no había detalles sobre las muertes en el hospital: “Obtendremos los detalles y actualizaremos al público. No sé si fue un ataque aéreo israelí”.

El centro médico fundado por la iglesia anglicana según sus autoridades ya había sido golpeado por los bombardeos israelíes el último sábado. Ahora insistieron en que “fue blanco directo de un misil israelí”, según consigna la BBC. Se trata de una institución que funciona con donaciones de esa Iglesia y es totalmente independiente de cualquiera de las facciones que operan en Gaza.

El gobierno de Egipto, un país aliado histórico de Israel, acusó abiertamente al gobierno de Benjamín Netanyahu por este ataque que se produce apenas horas antes de la llegada a este país del presidente de EE. UU., Joe Biden, quien arriba este miércoles para apoyar al país en esta complica instancia, pero para presionar al mandatario para que no invada y tome el territorio de Gaza (ver aparte), una acción considerada errónea y peligrosa por la Casa Blanca por sus consecuencias.

Esta grave evolución de la crisis con la masacre hospitalaria puede provocar una reacción de los grupos fundamentalistas en la Franja y desde el Líbano y acciones que escalen la guerra por parte de sus socios regionales, entre ellos Irán, que es lo que Washington precisamente busca evitar.

El grupo fundamentalista Hamas denunció de inmediato como “crimen de guerra” el ataque que dejó en llamas el 80 por ciento del edificio hospitalario. La cancillería egipcia calificó el golpe de “bombardeo deliberado con la muerte de cientos de personas inocentes”.

Se trata de “una grave violación de la disposiciones del derecho internacional humanitario así como de los valores más básicos de la humanidad”, afirmó la cartera de Exteriores que reclamó una intervención internacional que detenga “las políticas de castigo colectivo –de Israel- contra el pueblo de Gaza”.

La gente desplazada en el Franja busca refugio en escuelas y hospitales detrás de la consigna que, por derecho internacional, son edificios que no pueden ser bombardeados. El éxodo en el territorio de más de un millón de gazatíes se realiza en medio de un bloqueo total que cortó todo tipo de suministros, incluyendo combustibles, agua, alimentos, medicamentos e internet.

La intención de los refugiados es dejar el lugar por el paso de Rafah que conecta con Egipto en el sur, pero esa puerta está cerrada y también ha sido blanco de bombardeos. El Cairo ha comunicado nuevamente este martes que el tránsito por el lugar está permitido y que es inexacta la información en contrario, pero culpa a Israel porque los ataques con misiles y bombas han hecho intransitable el pasaje.

El canciller norteamericano, Antony Blinken había acordado con Netanyahu un mínimo sistema humanitario para aliviar la calamidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja, según se había informado antes de suceder este episodio. Pero la agencia Associated Press adelantó que hacia noche del martes nada había sucedido en ese sentido.

Se citó a Tzahi Hanegbi, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, quien sugirió que la entrada de ayuda también dependía del regreso de los rehenes en poder de Hamas, un hecho del cual no tienen responsabilidad los habitantes civiles de la Franja. "El regreso de los rehenes, que es sagrado a nuestros ojos, es un componente clave en cualquier esfuerzo humanitario", dijo a los periodistas, sin dar más detalles sobre si Israel estaba exigiendo la liberación de las aproximadamente 200 personas en manos del grupo terrorista.